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İBB TV'nin logosu değişti

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 11.09.2019 08:49 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tanıtımları ile Meclis toplantılarının yer aldığı İBB TV'nin logosu değişti. Önceki logoda cami figürleri yer alırken yeni logoda çok renkli duman figürü kullanıldı.

İBB TV'nin logosu değişti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığına Ekrem İmamoğlu'nun gelmesinin ardından yaşanan değişimlere bir yenisi daha eklendi. İBB TV'nin logosu değişti. Önceki logoda yer alan cami figürü yerine yeni logoda çok renkli duman figürü kullanıldı.

YENİ LOGO

ibb1

ESKİ LOGO

ibb 4


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ibb tv logo

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ekrem baskan yaparsa en iyisini yapar ulen o kadar
cami logosu kimin zihniyetine ters geldi aceba.
dogru logar kapaklarinda da iyi duruyor demi cami logosu sasirdiniz iyice
istanbul un başka önemli sorunu yokmuydu?
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