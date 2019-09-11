İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığına Ekrem İmamoğlu'nun gelmesinin ardından yaşanan değişimlere bir yenisi daha eklendi. İBB TV'nin logosu değişti. Önceki logoda yer alan cami figürü yerine yeni logoda çok renkli duman figürü kullanıldı.
YENİ LOGO
ESKİ LOGO
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