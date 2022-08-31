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İBB'den ödenek alamayan bazı özel halk otobüsleri sefere çıkamıyor

31.08.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bireysel Otobüsçüler Derneği Başkan Yardımcısı Memduh Yangöz: - "İBB aylık ödenekleri geç ödüyor. Bu aylık ödenekler zaten yeterli değil, az olan ödeneklerdir" - "Bu yüzden özel halk otobüsçüleri mağdur oluyor. Araçlarına yakıt alamıyorlar ve sefere çıkamıyorlar"

İSTANBUL (AA) - Bireysel Otobüsçüler Derneği Başkan Yardımcısı Memduh Yangöz, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) özel halk otobüslerine ödeneklerini geç ödemesi nedeniyle araçlara yakıt alınamadığını ve bazı otobüslerin seferlere çıkamadığını söyledi.

Bazı özel halk otobüsçülerinin yakıt alamadıkları için sefere çıkamamasının sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine AA muhabirine açıklama yapan Yangöz, İstanbul'daki ulaşımın İBB uhdesinde olduğunu ama gerekli çalışmanın yapılmadığını belirtti.

Özel halk otobüslerinin İETT'nin yarı fiyatına çalıştığını anlatan Yangöz, "İBB aylık ödenekleri geç ödüyor. Bu aylık ödenekler zaten yeterli değil, az olan ödeneklerdir. Bunları bile 2-3 ay geriden ödüyor. Bu yüzden özel halk otobüsçüleri mağdur oluyor. Araçlarına yakıt alamıyorlar ve sefere çıkamıyorlar. Bugün bile bazı otobüsler, yakıt alamadıkları için sefere çıkamadılar. Bunun haricinde araçlarına bakım yaptıramıyorlar, araçları arızalanıyor." dedi.

- İBB'ye garaj sözü hatırlatması

Özel halk otobüsçülerinin borç içerisinde olduğunu, günü kurtarmaya çalıştıklarını ifade eden Yangöz, özel halk otobüslerinin giderlerinin İETT araçları ile aynı seviyeye çıkarılmasını ve İBB'nin bir an önce bugüne kadarki ödenekleri ödemesi gerektiğini kaydetti.

Yangöz, İBB'nin özel halk otobüslerine verdiği garaj sözünü de tutması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
İETT özel halk otobüsü ibb

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