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İBB'nin Fatih Kariye Otizm Merkezi'nin temeli atıldı

18.10.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB'nin Fatih Kariye Otizm Merkezi'nin temeli atıldı

İBB'nin Fatih Kariye Otizm Merkezi'nin temeli atıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapılacak Fatih Kariye Otizm Merkezi'nin temeli atıldı.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye olarak özel gereksinimi olan bireylere yönelik hizmetlere öncelik verdiklerini söyledi.

İBB'nin Özel Gereksinimi Olan Bireyler Eğitim Merkezlerinin (ÖZGEM) sayısının artırılması konusunda da talimat verdiğini dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"ÖZGEM'de, başta otizmli bireyler olmak üzere, gelişimsel yetersizliği bulunan ya da risk grubundaki çocuklarımıza ve ailelerimize eğitim, terapi ve destek hizmetlerimizi sunuyoruz. Bu hizmetlerimizi daha da büyütmek için yeni merkezleri ve yeni alanları yapmak konusunda da özenli bir gayret içerisinde olacağız."

ÖZGEM'lerden şu anda 2 bin 17 öğrencinin yararlandığı bilgisini paylaşan İmamoğlu, 4 yeni merkezin daha yapımının devam ettiğini söyledi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay da konuşmasında, Fatih Kariye Otizm Merkezinin 2023 yılının ağustos ayında yapımının tamamlanacağını ve hizmete sunulacağını belirtti.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindekiler, butonlara birlikte basarak merkezin temeline ilk harcı döktü.

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Ekrem İmamoğlu ibb

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