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İBB'nin "Sen Oku Diye" Projesi'ne başvurular başladı

13.09.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB'nin "Sen Oku Diye" Projesi'ne başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) eğitimde fırsat eşitliği sunmak için şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği "Sen Oku Diye" Projesi'ne başvurular 9 Ekim'e kadar yapılabilecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, eğitim desteğinde, 100 bin öğrenciye 500 lira maddi katkı sunulacak.

İstanbul'daki ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim ve öğrenim gören şehit çocuğu, yetim, öksüz, engelli öğrencilerin tamamına durumlarını belgelemek koşuluyla yılda 1 kereye mahsus nakdi destek yapılacak.

"Sen Oku Diye" projesine başvurular, "istanbulsenin.istanbul/ibb" adresinden gerçekleştirilecek.

İstanbul'da ikamet etme şartının arandığı destekten faydalanmak için istenen başvuru genel koşullarına "https://senokudiye.ibb.istanbul/" adresinden ulaşılabiliyor.

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