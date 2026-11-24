Iberia 1999 ile Getafe, 26 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Mikheil Meskhi sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Her iki takım UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Bu maç, takımların sıralamadaki durumunu etkileme potansiyeline sahip.
Iberia 1999 (UEFA Konferans Ligi) son 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 5 gol yedi. (Gürcistan 1. Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 7 gol atıp 4 gol yedi.
Getafe (UEFA Konferans Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 10 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 12 puanla 18. sırada.
Getafe, son 2 maçında mağlup oldu ve bu durum takımın üzerindeki baskıyı artırıyor.
Iberia 1999, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu form grafiği, onların ulusal ligdeki güçlü performansını gösteriyor. Öte yandan, Getafe son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı; bu durum, takımın moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyebilir.
Getafe kadrosunda Christantus Uche (Sakat - Diz Sakatlığı), Juanmi (Sakat - Diz Sakatlığı), Daniel Carvajal (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Sebastian Boselli (Sakat - Bacağından Sakat) yer almıyor.
Getafe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Martin Satriano.
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