UEFA Konferans Ligi Iberia 1999 Perşembe 20:45 Getafe

Iberia 1999 ile Getafe, 26 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Mikheil Meskhi sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Her iki takım UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Bu maç, takımların sıralamadaki durumunu etkileme potansiyeline sahip.

Lig Durumu Getafe 18. İspanya La Liga O 13 G 3 B 3 M 7 P 12 8 Attığı Gol 21 Yediği Gol -13 Averaj Gol Durumu (Toplam) Getafe 8 / 21 İç Saha / Deplasman Performansı G Getafe Deplasman Oynanan Maç 6 G / B / M 0 / 0 / 6 Gol 0 – 14

Iberia 1999 (UEFA Konferans Ligi) son 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 5 gol yedi. (Gürcistan 1. Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 7 gol atıp 4 gol yedi.

Getafe (UEFA Konferans Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 10 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 12 puanla 18. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Iberia 1999 tüm kulvarlar Samgurali Tskhaltubo 0-1 Iberia 1999 Gürcistan 1. Ligi G

Spaeri 2-2 Iberia 1999 Gürcistan 1. Ligi B

Iberia 1999 1-0 FC Gagra Gürcistan 1. Ligi G

FC Copenhagen 2-1 Iberia 1999 UEFA Konferans Ligi M

Dinamo Tiflis 0-0 Iberia 1999 Gürcistan 1. Ligi B Getafe M M G M B tüm kulvarlar Getafe 0-3 Atletico Madrid İspanya La Liga M

Villarreal 2-0 Getafe İspanya La Liga M

Getafe 0-1 Brighton & Hove Albion UEFA Konferans Ligi M

Getafe 3-1 Sevilla İspanya La Liga G

UB Lebrijana 2-3 Getafe İspanya Kral Kupası G

Getafe, son 2 maçında mağlup oldu ve bu durum takımın üzerindeki baskıyı artırıyor.

Maç öncesi değerlendirme

Iberia 1999, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu form grafiği, onların ulusal ligdeki güçlü performansını gösteriyor. Öte yandan, Getafe son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı; bu durum, takımın moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyebilir.

Eksik Oyuncular Iberia 1999 1 eksik Getafe 4 eksik Christantus Uche Juanmi Daniel Carvajal Sebastian Boselli

Getafe kadrosunda Christantus Uche (Sakat - Diz Sakatlığı), Juanmi (Sakat - Diz Sakatlığı), Daniel Carvajal (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Sebastian Boselli (Sakat - Bacağından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Martin Satriano Getafe 3 Gol 2 Asist Enes Ünal Getafe 2 Gol 1 Asist Ivan Azon Getafe 1 Gol 1 Asist Ramon Terrats Getafe 1 Gol 0 Asist

Getafe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Martin Satriano.