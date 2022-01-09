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  4. İbo Show'a çıkan oryantal Didem'e göğüs çatalı uyarısı yapılmış! İtiraf etti

İbo Show'a çıkan oryantal Didem'e göğüs çatalı uyarısı yapılmış! İtiraf etti

09.01.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı gecesi İbo Show'a çıkan oryantal Didem giydiği kıyafetle uzun süre konuşuldu. Oryantal Didem Kınalı böyle bir elbise tercih etme sebebini itiraf etti. Kınalı açıklamasında "Göğüs çatalının görünmemesi gerekiyormuş" yorumunda bulundu.

İbo Show'a çıkan oryantal Didem'e göğüs çatalı uyarısı yapılmış! İtiraf etti

İbrahim Tatlıses'in oryantal olarak ekranlara tanıttığı Didem Kınalı yıllar sonra İbo Show'a çıktı. Oryantal Didem uzun kollu, boynundan ayaklarına kadar kapalı bir elbise tercih edince sosyal medyada günlerce konuşuldu.

Oryantal Didem gündem olmasının ardından o elbiseyle ilgili Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. Didem, 'Kostümünün ‘alüminyum folyoya benzetildiği yılbaşı akşamından bugüne nasılsın?' sorusuna; "İyiyim. Herkes kendince beni bir şeylere benzetmiş, kimi espri konusu yapmış, kimi kızmış, kimi gülmüş. Benim ne bunlardan ne de alüminyum folyoya benzetildiğimden haberim yoktu. Çünkü yılbaşı gecesi iki sahnem vardı Kıbrıs’ta ve çok yorucuydu. Haberleri sonradan görünce ben de şaşırdım, çok güldüm" yanıtını verdi.

"KOLLARINI AÇABİLİRSİN"

Didem Kınalı "Neden böyle kapalı bir kıyafet tercih ettin?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Birebir bu kıyafet olsun demediler tabii… Kollarını açabilirsin, bisiklet yaka giyebilirsin, demişlerdi. Sadece göbek deliği ve göğüs çatalının görünmemesi gerekiyormuş; onun dışında bir sorun yok dediler.

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Oryantal yaklaşık 15 yıldır televizyonlarda var olmadığından işimizi yapabilmek için biz de söylenenleri uyguluyoruz. Yoksa hiç işimi yapamam ki" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İbo Show
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