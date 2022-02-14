MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. İbo Show'a Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz damga vurdu! Yeni dizisini açıkladı ve düet yaptı

İbo Show'a Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz damga vurdu! Yeni dizisini açıkladı ve düet yaptı

14.02.2022 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, katıldığı İbo Show'da yeni dizisinin müjdesini hayranlarına verdi. Necati Şaşmaz, İbo Show'da İbrahim Tatlıses ile birlikte düet yaparak "Dağlar dağımdır benim" türküsünü de seslendirdi.

İbrahim Tatlıses'in sunduğu ve Star TV'de yayınlanan İbo Show'un son bölümüne Melek Mosso, Necati Şaşmaz, Yiğit Mahzuni, Hakan Taşıyan, oryantal Didem ve Şafak Sezer konuk oldu.

ŞAŞMAZ'DAN YENİ DİZİ AÇIKLAMASI

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı olarak ünlenen Necati Şaşmaz, yıllardır ekranlardan uzak kalmıştı. İbo Show'la hayranlarıyla buluşan Şaşmaz, yeni dizisini de duyurdu. Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nin ardından yeni bir dizi hazırlığında olduğunu açıkladı.

FLPxsFVUcAY6ISL

Dizinin bir platformda yayınlanacağını söyleyen Şaşmaz, "Çalışmaların oluyor, bir platformda sevenlerimle buluşmayı düşünüyorum. Senaryosunu ben yazıyorum" dedi.

FLfzD_oXMAgvF5m

TATLISES İLE NECATİ ŞAŞMAZ TÜRKÜ SÖYLEDİ

Ünlü isimler en sevilen şarkılarının seslendirildiği programda, Necati Şaşmaz'ın İbrahim Tatlıses ile yaptığı düet geceye damga vurdu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sena Çakır kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Sena Çakır kimdir? Nereli ve kaç yaşında?
Buse Varol'un boşanma şartı bakın ne çıktı!Buse Varol'un boşanma şartı bakın ne çıktı!
Ayrılık sonrası cesur poz! Adeta nispet yaptıAyrılık sonrası cesur poz! Adeta nispet yaptı
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Necati Şaşmaz İbo Show
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye sınırında korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Türkiye sınırında korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

EPDK'dan elektrik ücretleri ile ilgili açıklama

EPDK'dan elektrik ücretleri ile ilgili açıklama

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilik harekete geçti

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilik harekete geçti

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni gelişmeyi MHP duyurdu... "Çalışmalara başlandı"

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni gelişmeyi MHP duyurdu... "Çalışmalara başlandı"

Konvoy rotayı Paris'ten Brüksel'e çevirdi... Belçika OHAL ilan etti!

Konvoy rotayı Paris'ten Brüksel'e çevirdi... Belçika OHAL ilan etti!

İlginizi Çekebilir

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Ödül törenine damga vurdu! Bir de arkasını görün

Ödül törenine damga vurdu! Bir de arkasını görün

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.