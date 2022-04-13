İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show'da bu akşam kimler var? 13 Nisan İbo Show konukları!

İbo Show, Star TV'nin sevilen programlarından bir tanesidir. Her hafta ağırladığı konuklarla İbo Show izleyicilere müzik ziyafeti yaşatıyor. İzleyiciler 13 Nisan 2022 Çarşamba akşamı yani bu akşam yayınlanacak İbo Show'a hangi ünlülerin katılacağını araştırmaya başladı. Konukları merak edilen İbo Show'un 13 Nisan konuklarına dair detaylar...

13 NİSAN İBO SHOW KONUKLARI

Ekranların sevilen müzik programı İbo Show'un 13 Nisan akşamı konukları arasında İsmail YK, Tuğçe Kandemir, Bilal Sonses, Aydın Kurtoğlu ve İntizar bulunuyor.

İbo Show’un yeni bölümü 13 Nisan Çarşamba akşamı saat 20:00’de ekranlara gelecek.

13 NİSAN STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 İbo Show

00:30 Aramızda Kalsın

