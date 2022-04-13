MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show'da bu akşam kimler var? 13 Nisan İbo Show konukları!

İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show'da bu akşam kimler var? 13 Nisan İbo Show konukları!

13.04.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbo Show her hafta Çarşamba akşamları evlerinize konuk oluyor. İbo Show'un bu hafta yani 13 Nisan akşamı ağırlayacağı konukların kim olduğu merak ediliyor. Her hafta birbirinden değerli sanatçıları konuk eden İbo Show'un bu akşamki konukları harıl harıl araştırılmaya başlandı. İşte 13 Nisan İbo Show konukları!

İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show'da bu akşam kimler var? 13 Nisan İbo Show konukları!

İbo Show, Star TV'nin sevilen programlarından bir tanesidir. Her hafta ağırladığı konuklarla İbo Show izleyicilere müzik ziyafeti yaşatıyor. İzleyiciler 13 Nisan 2022 Çarşamba akşamı yani bu akşam yayınlanacak İbo Show'a hangi ünlülerin katılacağını araştırmaya başladı. Konukları merak edilen İbo Show'un 13 Nisan konuklarına dair detaylar...

13 NİSAN İBO SHOW KONUKLARI

Ekranların sevilen müzik programı İbo Show'un 13 Nisan akşamı konukları arasında İsmail YK, Tuğçe Kandemir, Bilal Sonses, Aydın Kurtoğlu ve İntizar bulunuyor.

İbo Show’un yeni bölümü 13 Nisan Çarşamba akşamı saat 20:00’de ekranlara gelecek.

13 NİSAN STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 İbo Show

00:30 Aramızda Kalsın

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 ay önce 8 yıllık evliliğini bitirdi! Ünlü oyuncu sarışın güzelle yakalandı2 ay önce 8 yıllık evliliğini bitirdi! Ünlü oyuncu sarışın güzelle yakalandı
Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!
Pelin Öztekin bornozuyla balkona çıktı! Gören bir daha baktıPelin Öztekin bornozuyla balkona çıktı! Gören bir daha baktı
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses İbo Show
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Holding patronu, uyuşturucu baronu çıktı!

Holding patronu, uyuşturucu baronu çıktı!

Et fiyatları için flaş karar...

Et fiyatları için flaş karar...

Ziraat Bankası ucuz kredi için düğmeye bastı!

Ziraat Bankası ucuz kredi için düğmeye bastı!

Akıllara durgunluk veren olay! Valizlerden dolar ve euro fışkırdı

Akıllara durgunluk veren olay! Valizlerden dolar ve euro fışkırdı

Nihat Hatipoğlu şaşkına döndü! "Bu soruyu sorup akşam eve döneceksiniz! Şimdiden savunmanı yap"

Nihat Hatipoğlu şaşkına döndü! "Bu soruyu sorup akşam eve döneceksiniz! Şimdiden savunmanı yap"

Macron'dan dikkat çeken Le Pen açıklaması: Savaş geri gelir

Macron'dan dikkat çeken Le Pen açıklaması: Savaş geri gelir

İlginizi Çekebilir

Abramovich’in kanatlı konağı! 270 milyon sterlin harcadı

Abramovich’in kanatlı konağı! 270 milyon sterlin harcadı

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.