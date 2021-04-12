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İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte 17 Nisan Cumartesi İbo Show'un 22. bölüm konukları

12.04.2021 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'i 9 yıl sonra ekranlara döndüren İbo Show'un 22. yeni bölüm konukları belli oldu. İbo Show'un 17 Nisan Cumartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde İbrahim Tatlıses, 11 yıl sonra çıkardığı 'Gelmesin' isimli parçayı da ilk defa seslendirecek.

İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte 17 Nisan Cumartesi İbo Show'un 22. bölüm konukları

Müzik dünyasından ve televizyon dünyasından isimleri konuk eden İbo Show'un 17 Nisan Cumartesi yayınlanacak olan yeni bölümündeki ünlü konukları açıklandı.

İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne Deniz Seki, Erkan Petekkaya, Sinan Akçıl ve İrem Derici konuk olacak.

11 YIL SONRA YENİ ŞARKI

Ayrıca programın 22. bölümünde İbrahim Tatlıses, 11 yıl sonra çıkardığı şarkıyı seslendirecek. İmparator, yeni şarkısını 'Gelmesin' adıyla çıkaracak.

İbo Show, yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de Star TV'de.

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İbrahim Tatlıses İbo Show
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