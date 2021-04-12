İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte 17 Nisan Cumartesi İbo Show'un 22. bölüm konukları

Müzik dünyasından ve televizyon dünyasından isimleri konuk eden İbo Show'un 17 Nisan Cumartesi yayınlanacak olan yeni bölümündeki ünlü konukları açıklandı.

İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne Deniz Seki, Erkan Petekkaya, Sinan Akçıl ve İrem Derici konuk olacak.

11 YIL SONRA YENİ ŞARKI

Ayrıca programın 22. bölümünde İbrahim Tatlıses, 11 yıl sonra çıkardığı şarkıyı seslendirecek. İmparator, yeni şarkısını 'Gelmesin' adıyla çıkaracak.

İbo Show, yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de Star TV'de.

