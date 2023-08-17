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  4. İbo Show'un gözde oryantaliydi! Kıvrak danslarıyla bir döneme damga vuran Asena'nın son hali şaşırttı

İbo Show'un gözde oryantaliydi! Kıvrak danslarıyla bir döneme damga vuran Asena'nın son hali şaşırttı

17.08.2023 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbo Show'da sergilediği dans performansıyla hafızalara kazınan bir dönemin ünlü oryantali Asena yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı. Almanya'da hem restaurant işleten hem de gelinlik mağazası olduğu öğrenilen Asena değişimi ve yeni imajıyla günem oldu.

İbrahim Tatlıses'in programında yaptığı oryantal danslar ile bir döneme damga vuran Asena, 2017'de Hasan Dere ile evlendikten sonra Almanya'ya taşındı. Geçmişte Türkiye'nin en ünlü oryantal dansçılarından olan Asena, kariyerinde de değişikliğe gitti.

İbo Show, İbrahim Tatlıses, Asena

Hem Almanya'da küçük bir restaurantı hem de gelinlik mağazası olan Asena şimdilerde sakin bir hayat sürüyor.

İbo Show, İbrahim Tatlıses, Asena

46 yaşındaki eski oryantal değişimi ile adından söz ettirdi.

İbo Show, İbrahim Tatlıses, Asena

İBO SHOW'A ÇIKTIĞINDA HERKES EKRANA KİLİTLENİRDİ

Asena, İbo Show'a çıktığında herkes ekrana kilitlenirdi.

İbo Show, İbrahim Tatlıses, Asena

Asena artık gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

İbo Show, İbrahim Tatlıses, Asena

Ünlü isim kariyer ve imaj değişikliği sonrası sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

İbo Show, İbrahim Tatlıses, Asena

Öte yandan Asena'nın sosyal medya hesabını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İbo Show, İbrahim Tatlıses, Asena

ESKİ HALİNDEN ESER YOK!

Bir zamanlar kıvrak danslarıyla sahnelerin tozunu attıran Asena değiştirdiği imajı ile mest etti.

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Dansöz İbrahim Tatlıses İbo Show asena oryantal yaşında

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