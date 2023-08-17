İbo Show'un gözde oryantaliydi! Kıvrak danslarıyla bir döneme damga vuran Asena'nın son hali şaşırttı

İbrahim Tatlıses'in programında yaptığı oryantal danslar ile bir döneme damga vuran Asena, 2017'de Hasan Dere ile evlendikten sonra Almanya'ya taşındı. Geçmişte Türkiye'nin en ünlü oryantal dansçılarından olan Asena, kariyerinde de değişikliğe gitti.

Hem Almanya'da küçük bir restaurantı hem de gelinlik mağazası olan Asena şimdilerde sakin bir hayat sürüyor.

46 yaşındaki eski oryantal değişimi ile adından söz ettirdi.

İBO SHOW'A ÇIKTIĞINDA HERKES EKRANA KİLİTLENİRDİ

Asena, İbo Show'a çıktığında herkes ekrana kilitlenirdi.

Asena artık gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Ünlü isim kariyer ve imaj değişikliği sonrası sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

Öte yandan Asena'nın sosyal medya hesabını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ESKİ HALİNDEN ESER YOK!

Bir zamanlar kıvrak danslarıyla sahnelerin tozunu attıran Asena değiştirdiği imajı ile mest etti.

