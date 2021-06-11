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İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu mu? 12 Haziran İbo Show'a hangi ünlü isimler gelecek?

11.06.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dokuz sene vermiş olduğu aranın ardından yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. İbo Show'un 12 Haziran Cumartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde pek çok başarılı isim konuk olacak. Peki İbo Show’un yeni bölüm konukları kimler? Bu hafta İbo Show'a hangi ünlü isimler gelecek? İşte yanıtı...

İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu mu? 12 Haziran İbo Show'a hangi ünlü isimler gelecek?

Dokuz sene sonra yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı ve Cumartesi akşamları Star TV'de ekranlara gelen İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. İbo Show'un 12 Haziran Cumartesi yayınlanacak yeni bölümünde yine birçok sevilen isim yer alıyor. Peki İbo Show’un yeni bölüm konukları kimler?

İBO SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?

İbrahim Tatıses'in müzik ve televizyon dünyasından önemli isimleri konuk ettiği Star TV'de Cumartesi akşamları ekrana gelen İbo Show, yarın yeni bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Programın bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümüne İsmail Türüt, Grup Laçin, Ömer Danış, İntizar ve Haktan konuk olacak. İbo Show 28. yeni bölümüyle 12 Haziran 2021 Cumartesi akşamı 20.00'de Star TV ekranlarında olacak.

Her hafta birbirinden yetenekli isimlerin katıldığı programda geçtiğimiz hafta Mehmet Ali Erbil'in yanında Gülben Ergen, Mahmut Tuncer, Aydemir Akbaş ve Özgür Alter konuk olmuştu. Aydemir Akbaş'ın yaptığı duygusal konuşmalar izleyicileri hüzünlendirirken, Mahmut Tuncer'in seslendirdiği türküler programa neşe katıp damgasını vurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses İbo Show
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