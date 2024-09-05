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İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak düğün tarzıyla dile düştü! "Elbise tercihi çok kötü"

05.09.2024 11:23
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Oyuncu İbrahim Büyükak ile mutlu bir evlilik sürdüren psikolog Nurdan Büyükak da Acun Ilıcalı'nın düğünündeydi. Nurdan Büyükak düğünden paylaşım yaptı ve tarzıyla hiç beklemediği yorumlar aldı.

İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak düğün tarzıyla dile düştü! "Elbise tercihi çok kötü"

Acun Ilıcalı ile yakın dostluğu olan İbrahim Büyükak, 2018'de çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Çift, oğulları Aslan Oktay'ı geçtiğimiz yıl haziran ayında kucağına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

Mutlu birliktelikleri süren ikili, gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Nurdan Büyükak ve İbrahim Büyükak son olarak Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününe katıldı.

İbrahim Büyükak'ın eşi düğünden bir karesini sosyal medyadan paylaştı. Esma Sultan Yalısı'nda eşiyle poz veren ünlü isim kıyafetiyle dile düştü.

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Düşük bel modasına uyan Nurdan Büyükak'a yorumlar gecikmedi. İşte beğenilmeyen elbiseye dair yapılan yorumlar:

ibrahim

  • Denizden mayomla çıkmışımdır tam pareo giyerken kocam hadi koş foto çekiliyoruz demişti
  • Elbise tercihi çok kötü
  • Elbise düştü düşecek
  • Ay bu ne biçim bir tarz
  • Gözlerimiz kanadı.

NURDAN BEŞEN BÜYÜKAK KİMDİR?

Nurdan Beşen 1983 yılında Bursa'da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Bursa’da tamamladı. 2008 yılında Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu ve aynı yıl Haliç Üniversitesi Genel Psikoloji Yüksek Lisansına katıldı ve 2011 yılında mezun oldu. Beşen psikoloji alanında ihtisas yaptı ve yüksek lisansını da bu alanda yaptıktan sonra çocuk, ergen ve yetişkin terapisi üzerine eğitimler almıştır. Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, EMDR ve travma eğitimi, Stratejik Aile Terapisi Eğitimi, Oyun Terapisi Eğitimi, Londra’da bulunan Anna Freud Centre’dan aldığı Multi-Family Therapy eğitimleri bulunmaktadır. Projektif Testler Derneğinde Rorschach, TAT, CAT ve Peri Masalları eğitimleri devam etmektedir.

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İbrahim Büyükak
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