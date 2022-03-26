İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol boşanacak mı? sorusnun ynaıtı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün basın mensupları tarafından görüntülendi. Gazeteciler, ünlü oyuncuya ayrılık iddialarına ilişkin soru yöneltti.Bu kapsamda İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol boşanacak mı? İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol ayrılacak mı? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

İBRAHİM ÇELİKKOL VE MİHRE ÇELİKKOL BOŞANACAK MI?

İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu 2017 yılında evlenmiştir. Çiftin Ali adında oğulları bulunuyor. Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'a önceki gün 2017 yılında evlendiği Mihre Mutlu Çelikkol ile boşanacağı yönündeki iddiaların doğru olup olmadığı soruldu.

İBRAHİM ÇELİKKOL İLE MİHRE ÇELİKKOL AYRILACAK MI?

İbrahim Çelikkol magazin gazetecilerinin sorusunu şöyle yanıtladı:

"Maalesef yazılıyor bunlar, çocuğun yanında konuşmayalım. Öyle ev ayırma falan yok, olur mu öyle bir şey"

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982 tarihinde İzmit, Kocaeli’de dünyaya geldi. Ünlü oyuncunun baba tarafı Arap kökenli anne tarafı ise Selanik göçmenidir.

Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yapan İbrahim Çelikkol, basketbolla da yakından ilgilendi, ligde oynadı genç millî akıma girdi. Basketbolu bırakmasının ardından oyunculuk eğitimi alan Çelikkol'un hayatının dönüm noktası ise Osman Sınav'la tanışması oldu.

Oyunculuk hayatına Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi adım atan İbrahim Çelikkol, daha sonra M.A.T., Keskin Bıçak ve Karadağlar gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırdı.

16 Şubat 2012 tarihinde gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol, 2013-2014 yılları arasında yayınlanan Merhamet dizisinde Fırat Kazan’ı canlandırdı.

İbrahim Çelikkol, 2014 yılında ekranlara gelen Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016 yılında başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırdı.

25 Mayıs 2017 tarihinde Mihre Mutlu ile evlendi.

MİHRE ÇELİKKOL KİMDİR?

Mihre Mutlu Çelikkol, 1989'da Samsun'da doğdu. Mihre Mutlu, Bahçeşehir Üniversitesi'nde mimarlık bölümünden mezun olmuştur.

Bir şirkette 6 ay boyunca mimar olarak görev alan Mihre Mutlu, sonrasında ise kendi ofisini açmıştır.

2017 yılında oyuncu İbrahim Çelikkol ile evlenen Mihre Mutlu Çelikkol’un Ali adında bir oğlu vardır.

