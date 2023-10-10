İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal'dan duygusal paylaşım...

İbrahim Erkal, 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. Henüz 51 yaşındayken yaşama veda eden İbrahim Erkal'ın ani gidişi hayranlarını acıya boğmuş, ardında gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı.

İbrahim Erkal'ın ilk göz ağrısı büyük kızı Dilara şimdilerde 19 yaşında. Erkal'ın kızı Dilara, usta sanatçının 56. doğum gününü kutladı. Dilara babasıyla görüntülerine kalp ve güvercin emojisi koydu.

İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal da eşinin fotoğrafını "Aşkıma... Doğum günün kutlu olsun... Seni seviyorum" notuyla paylaştı.



