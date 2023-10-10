Gelin adayı Hanife duşa girmeden önce paylaştı! Kocası hemen mesaj attı

Hanife Gürdal, bir dönem katıldığı evlilik programlarıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, Kemal Ayvaz ile bir dargın bir barışık evliliğiyle son dönemde dikkat çekiyordu.

Son olarak ayrılık kararı alan ve babasının evine dönen gelin adayı Hanife yine eşiyle barıştı. Birlikte sık sık pozlarını paylaşan çiftten Hanife duşa girmeden önce duştan paylaşım yaptı.

Kemal Ayvaz ise bu paylaşımları görünce sessiz kalmadı ve karısına mesaj yağdırdı.

Hanife kocasının "Nedir oğlum bu, lan beni katil edeceksin" sözlerini ifşa ederek "Bir duş görüntüsü ile başıma gelenler" yazdı.