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  4. İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ali Koç'a sert cevap: Şampiyonluğumuzu çaldınız

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ali Koç'a sert cevap: Şampiyonluğumuzu çaldınız

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.01.2020 09:06 | Son Güncelleme

Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Trabzonspor sırtını devlete dayamış bir kulüp" sözlerine sert tepki gösterdi. Hacıosmanoğlu, "Trabzonspor ile oyun oynamayı bırakın. Şampiyonluğumuzu çaldınız. Trabzonspor'u rakip görüyorsunuz. Bu sefer sizin ayak oyunlarınızın başarıya ulaşmasını engelleyecekler" dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ali Koç'a sert cevap: Şampiyonluğumuzu çaldınız

Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ali Koç'un Trabzonspor için söylediği "Trabzonspor sırtını devlete dayamış. Berat Albayrak, Trabzonspor'a nasıl yardımcı oldu ki Şubat ayında iflas eden kulüp Mayıs ayında düze çıktı? Ahmet Ağaoğlu'na soruyorum, kaç devlet kurumu stadınızda loca aldı, ne kadara aldı, ne paralar verdi?" şeklindeki sözlere yanıt verdi.

"BU ÜLKEDE HUKUK OLSAYDI ÇALDIĞINIZ ŞAMPİYONLUĞU İADE EDERDİNİZ"

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Son günlerde kamuoyunu hareketlendiren her zamanki gibi başarıyı yakalayabilmek için kirli oyunlara başvuran aslında bu ülkenin güzide kulüplerinden biri olan Fenerbahçe'nin giden başkanları da fark etmiyor gelen başkanları aynı üslubu kullanıyor. 2011'de şampiyonluğumuzu almaya kalktılar diyor şimdi de şampiyonluğumuzu engelleyecekler diyor. Bu ülkede hukuk adalet olmuş olsaydı insanlık olmuş olsaydı çaldığınız şampiyonluğu iade ederdiniz.

"DEVLETTEN FAYDALANAN SİZLERSİNİZ"

Ne yazık ki bu sene de sezona kötü başlamalarına rağmen sihirli bir elle şampiyonluk potasına girdiler. 'Şampiyon olamayız' endişesiyle kirli oyunlara başladılar. Neymiş Trabzonspor sırtını devlete dayamış. Bu ülkede spor kulübü olarak da devletten faydalanan sizlersiniz, grup olarak da bu devleti sömüren grupların başında gelirsiniz. Dünyayı yöneten emperyalist güçleri bir ahtapot olarak düşünün. Siz de o ahtapotun ya kolu ya da bacağısınız bu ülkede. Bu güçlerin gövdesini oluşturduğu ahtapotun her ülkede kolları var. Siz oradan aldığınız güçle bu ülkede kirli oyunlarınızla manşet attırıp iktidar değiştirdiniz ama herhalde gücünüzü kaybettiniz. Öyle görünüyor. Recep Tayyip Erdoğan, dünyadaki emperyalist güçlerin nasıl ezberini bozduysa sizin de ezberinizin bozulduğu anlaşılıyor.

"TRABZONSPOR İLE OYUN OYNAMAYI BIRAKIN, ŞAMPİYONLUĞUMUZU ÇALDINIZ"

Bu oyunları yapamıyorsunuz ama küçük kaldığınız için küçük oyunlarla kazanmayı düşünüyorsunuz. Trabzonspor tarihinde kirli ilişkiler hiçbir zaman olmamıştır. Trabzon insanı merttir, yapacağı her şeyi açık yapacak kadar cesur ve yüreklidir. Ama siz bunları anlayamazsınız. O yüzden sizin emperyalist güçlerden aldığınız güçle bu ülkede yaptığınız ayak oyunlarının sonu bitti. İki kardeş kaldınız. Biriniz araba tekerleği, biriniz direksiyon. Bu milleti hala süreceğini mi sanıyorsunuz. Trabzonspor ile oyun oynamayı bırakın. Şampiyonluğumuzu çaldınız. Trabzonspor'u rakip görüyorsunuz. Bu sefer sizin ayak oyunlarınızın başarıya ulaşmasını engelleyecekler."

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Anahtar Kelimeler:
ali koç ibrahim hacıosmanoğlu Trabzonspor Fenerbahçe

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