İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ali Koç'a sert cevap: Şampiyonluğumuzu çaldınız

Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ali Koç'un Trabzonspor için söylediği "Trabzonspor sırtını devlete dayamış. Berat Albayrak, Trabzonspor'a nasıl yardımcı oldu ki Şubat ayında iflas eden kulüp Mayıs ayında düze çıktı? Ahmet Ağaoğlu'na soruyorum, kaç devlet kurumu stadınızda loca aldı, ne kadara aldı, ne paralar verdi?" şeklindeki sözlere yanıt verdi.

"BU ÜLKEDE HUKUK OLSAYDI ÇALDIĞINIZ ŞAMPİYONLUĞU İADE EDERDİNİZ"

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Son günlerde kamuoyunu hareketlendiren her zamanki gibi başarıyı yakalayabilmek için kirli oyunlara başvuran aslında bu ülkenin güzide kulüplerinden biri olan Fenerbahçe'nin giden başkanları da fark etmiyor gelen başkanları aynı üslubu kullanıyor. 2011'de şampiyonluğumuzu almaya kalktılar diyor şimdi de şampiyonluğumuzu engelleyecekler diyor. Bu ülkede hukuk adalet olmuş olsaydı insanlık olmuş olsaydı çaldığınız şampiyonluğu iade ederdiniz.

"DEVLETTEN FAYDALANAN SİZLERSİNİZ"

Ne yazık ki bu sene de sezona kötü başlamalarına rağmen sihirli bir elle şampiyonluk potasına girdiler. 'Şampiyon olamayız' endişesiyle kirli oyunlara başladılar. Neymiş Trabzonspor sırtını devlete dayamış. Bu ülkede spor kulübü olarak da devletten faydalanan sizlersiniz, grup olarak da bu devleti sömüren grupların başında gelirsiniz. Dünyayı yöneten emperyalist güçleri bir ahtapot olarak düşünün. Siz de o ahtapotun ya kolu ya da bacağısınız bu ülkede. Bu güçlerin gövdesini oluşturduğu ahtapotun her ülkede kolları var. Siz oradan aldığınız güçle bu ülkede kirli oyunlarınızla manşet attırıp iktidar değiştirdiniz ama herhalde gücünüzü kaybettiniz. Öyle görünüyor. Recep Tayyip Erdoğan, dünyadaki emperyalist güçlerin nasıl ezberini bozduysa sizin de ezberinizin bozulduğu anlaşılıyor.