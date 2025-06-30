İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 'En ahlaklı kadro' sözü olay yarattı! Tepkiler sonrası özür dilemek zorunda kaldı

TFF'den Vincenzo Montella ile yola devam kararı çıktı. İtalyan teknik adam için Riva'da imza töreni düzenlendi.

SÖZLEŞMESİ 2028 YILINA KADAR UZATILDI

Törende Vincenzo Montella'nın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığı açıklandı. Hacıosmanoğlu, "Vincenzo Montella çok güzel bir kolej havası kurdu. Çocuklar, onu çok seviyor. Geldiğimiz günden beri ilişkilerimiz gayet iyi. Her konuda anlaşabiliyoruz. Bu imza tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

"MONTELLA'YI TÜRK YAPABİLİRİZ"

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Montella'nın kendisi İtalyan ama bazen konuştuğumuzda fark ediyoruz ki bizim gibi Türk olmuş, benimsemiş. Vincenzo Montella'yı yakında Türk vatandaşı yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

"BAŞKANIMIZLA KARAKTERİMİZ BENZİYOR"

Vincenzo Montella, "Çok duygulandım, yeni sözleşme için mutluyum. 21 Eylül'de başladım, çok özel bir gün. 21 Eylül babamın doğum günü. Çok özel bir günde bu görevi aldım. Başkana ve yönetime teşekkür ederim. Başkan ile karakterlerimizin ne kadar benzer olduğunu gördüm. Perde arkasında çok çalışarak icraat yaptığını gördüm. İbrahim Başkan artık bir dostum ve kendisini arkadaşım olarak görüyorum. Benimle aynı düşünüyor. Size inanan pozitif insanlar etrafınızdaysa, her şey daha kolay oluyor." açıklamasında bulundu.

"EN AHLAKLI KADRO" ÇIKIŞI OLAY YARATTI!

İbrahim Hacıosmanoğlu, basın toplantısında milli takımımız için, "Tarihin en ahlaklı kadrosu. Önümüzde çok önemli maçlar var. ABD'de provayı yaptık. 2026 Dünya Kupası'nda hocamızın, oyuncu kardeşlerimizin katkısı, yönetimin çabası ile gideceğiz. Sizlerin de destek olmasını rica ediyorum." ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin yanlış anlaşıldığını söyleyen Hacıosmanoğlu özür diledi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Eski futbolcularımız 'En ahlaklı kadro' sözümden rahatsız olmuş sanırım, 'Ahlaksız mıyız?' diye tepki göstermişler. Öyle bir düşünce kalbimde yok, beni tanıyanlar bilir. Dil sürçmesi olduysa, eski futbolcularımızdan özür dilerim.

Tarihin en yetenekli ve karakterli kadrosu diyorum. Türk Milli Takımı'nın formasını onuru ve şerefini giymiş futbolcuları her zaman takdir ile anacağız." dedi.