SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 'En ahlaklı kadro' sözü olay yarattı! Tepkiler sonrası özür dilemek zorunda kaldı

İçerik devam ediyor
Emre Şen

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yeni sözleşme imzaladı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu basın toplantısında, "Tarihin en ahlaklı kadrosu. Önümüzde çok önemli maçlar var. ABD'de provayı yaptık. 2026 Dünya Kupası'nda hocamızın, oyuncu kardeşlerimizin katkısı, yönetimin çabası ile gideceğiz. Sizlerin de destek olmasını rica ediyorum." sözlerini kullanmıştı. Bu sözlerin yanlış anlaşıldığını söyleyen Hacıosmanoğlu özür diledi.

TFF'den Vincenzo Montella ile yola devam kararı çıktı. İtalyan teknik adam için Riva'da imza töreni düzenlendi.

SÖZLEŞMESİ 2028 YILINA KADAR UZATILDI

İbrahim Hacıosmanoğlu nun En ahlaklı kadro sözü olay yarattı! Tepkiler sonrası özür dilemek zorunda kaldı 1

Törende Vincenzo Montella'nın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığı açıklandı. Hacıosmanoğlu, "Vincenzo Montella çok güzel bir kolej havası kurdu. Çocuklar, onu çok seviyor. Geldiğimiz günden beri ilişkilerimiz gayet iyi. Her konuda anlaşabiliyoruz. Bu imza tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

"MONTELLA'YI TÜRK YAPABİLİRİZ"

İbrahim Hacıosmanoğlu nun En ahlaklı kadro sözü olay yarattı! Tepkiler sonrası özür dilemek zorunda kaldı 2

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Montella'nın kendisi İtalyan ama bazen konuştuğumuzda fark ediyoruz ki bizim gibi Türk olmuş, benimsemiş. Vincenzo Montella'yı yakında Türk vatandaşı yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

"BAŞKANIMIZLA KARAKTERİMİZ BENZİYOR"

İbrahim Hacıosmanoğlu nun En ahlaklı kadro sözü olay yarattı! Tepkiler sonrası özür dilemek zorunda kaldı 3

Vincenzo Montella, "Çok duygulandım, yeni sözleşme için mutluyum. 21 Eylül'de başladım, çok özel bir gün. 21 Eylül babamın doğum günü. Çok özel bir günde bu görevi aldım. Başkana ve yönetime teşekkür ederim. Başkan ile karakterlerimizin ne kadar benzer olduğunu gördüm. Perde arkasında çok çalışarak icraat yaptığını gördüm. İbrahim Başkan artık bir dostum ve kendisini arkadaşım olarak görüyorum. Benimle aynı düşünüyor. Size inanan pozitif insanlar etrafınızdaysa, her şey daha kolay oluyor." açıklamasında bulundu.

"EN AHLAKLI KADRO" ÇIKIŞI OLAY YARATTI!

İbrahim Hacıosmanoğlu nun En ahlaklı kadro sözü olay yarattı! Tepkiler sonrası özür dilemek zorunda kaldı 4

İbrahim Hacıosmanoğlu, basın toplantısında milli takımımız için, "Tarihin en ahlaklı kadrosu. Önümüzde çok önemli maçlar var. ABD'de provayı yaptık. 2026 Dünya Kupası'nda hocamızın, oyuncu kardeşlerimizin katkısı, yönetimin çabası ile gideceğiz. Sizlerin de destek olmasını rica ediyorum." ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin yanlış anlaşıldığını söyleyen Hacıosmanoğlu özür diledi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Eski futbolcularımız 'En ahlaklı kadro' sözümden rahatsız olmuş sanırım, 'Ahlaksız mıyız?' diye tepki göstermişler. Öyle bir düşünce kalbimde yok, beni tanıyanlar bilir. Dil sürçmesi olduysa, eski futbolcularımızdan özür dilerim.

Tarihin en yetenekli ve karakterli kadrosu diyorum. Türk Milli Takımı'nın formasını onuru ve şerefini giymiş futbolcuları her zaman takdir ile anacağız." dedi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'ye gönderilmeyen Uğurcan Çakır'a tarihe geçecek sözleşmeFenerbahçe'ye gönderilmeyen Uğurcan Çakır'a tarihe geçecek sözleşme
Galatasaray, Fernando Muslera sonrası kaleyi emanet edeceği ismi buldu! Chelsea ile anlaşma an meselesiGalatasaray, Fernando Muslera sonrası kaleyi emanet edeceği ismi buldu! Chelsea ile anlaşma an meselesi
Anahtar Kelimeler:
Türkiye montella sözleşme İbrahim Hacıosmanoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
SEN ZATEN TEPEDEN TIRNAGA YANLIŞSIN BU ULKE FUTBOLUNUN BASINDA DEĞİL ICINDE BILE YERIN YOK
keşke başkanı da ahlaklı karakterli biri olsaydı
bence de en ahlaklı kadro yanlis bise yok 80 yasinda adamı dovenler vardi
En Çok Okunan Haberler
Emekli maaşlarına düzenleme yapılacağı açıklandı

Emekli maaşlarına düzenleme yapılacağı açıklandı

Yine Bodrum! 2 lahmacun, bir Adana, 2 ayran için gelen hesap şoke etti

Yine Bodrum! 2 lahmacun, bir Adana, 2 ayran için gelen hesap şoke etti

Galatasaray, Fernando Muslera sonrası kaleyi emanet edeceği ismi buldu! Chelsea ile anlaşma an meselesi

Galatasaray, Fernando Muslera sonrası kaleyi emanet edeceği ismi buldu! Chelsea ile anlaşma an meselesi

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 'En ahlaklı kadro' sözü olay yarattı! Tepkiler sonrası özür dilemek zorunda kaldı

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 'En ahlaklı kadro' sözü olay yarattı! Tepkiler sonrası özür dilemek zorunda kaldı

Fenerbahçe'ye gönderilmeyen Uğurcan Çakır'a tarihe geçecek sözleşme

Fenerbahçe'ye gönderilmeyen Uğurcan Çakır'a tarihe geçecek sözleşme

Victor Osimhen, Galatasaray'dan bu akşam ayrılıyor! Rüya sona mı erdi?

Victor Osimhen, Galatasaray'dan bu akşam ayrılıyor! Rüya sona mı erdi?

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.