İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kaybını açıkladı! Dikkat çeken rakam...

İbrahim Hatipoğlu, Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığımız için 1.2 milyarlık gelir yarı yarıya azalmış, en önemli farkı oluşturdu" derken, "Bu dönem toplamda 710 milyon TL'lik kar elde edilmiştir" açıklamasını yaptı.

"HASILATIMIZI ARTIRAMADIK"

Sarı-kırmızılı camiaya bilgi veren İbrahim Hatipoğlu "Sportif AŞ'nin konsolide gelir tablosuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. 1 Haziran - 3O Kasım döneminde Sportif Aş'de toplam 4.6 milyarlık bir hasılat oluştu. Bu hasılat oluşurken, 4.59 milyonluk bir maliyet karşımıza çıkmış. 14.4 milyonluk brüt bir kar elde edilmiş. Geçen sene aynı dönemde ise bu rakamlar hasılat olarak 4.96 milyar, maliyet olarak 3.93 milyarmış. Düzeltme katsayısı uygulanmasaydı, o gün açıkladığımız tablolarda geçen sene 2023'ün aynı döneminde hasılatımızın 3.1 milyar TL olduğunu, 1.47'lik enflasyon düzeltmesi sonrasında 4.9 milyara ulaştığını sunmak istiyorum. Geçen senenin enflasyon kadar artırılmış rakamının altında kaldık bu dönem. Enflasyon kadar hasılatımızı artıramadık." dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ KAYBI 1,2 MİLYAR TL"

Ayrıca İbrahim Hatipoğlu "Sportif AŞ'nin hasılatını incelediğimiz zaman, oluşan 4.6 milyarlık toplam hasılatını, 719 milyon lirası sponsorluktan, 215 milyon lirası yayın haklarında, 1.2 milyar lira loca, VIP gelirleri. Şu an Avrupa kulüpleri içerisinde önemli noktada Galatasaray'ın stadyum geliri. Mağazacılık gelirlerimiz 1.6 milyar TL, sporcu yetiştirme gelirleri 152 milyon, UEFA ve Avrupa Ligi gelirimiz 613 milyon, diğer gelirler 12 milyon olmak üzere 4.6 milyar gelir elde edilmiş. Geçen sene bu rakam enflasyon düzeltmesi sonrası 4.9 milyardı. Dikkat çekici iki konu var. Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığımız için 1.2 milyarlık gelir yarı yarıya azalmış, en önemli farkı oluşturdu." ifadelerini kullandı.

BONSERVİS VE SPORCU ÜCRETLERİ

Sarı-kırmızılı takımın önemli giderleri hakkında bilgi veren İbrahim Hatipoğlu "Satışlarımızın maliyetine bakacak olursak, en önemli giderimiz sporcu ücretlerinde olduğunu 2.1 milyar TL ile, amortisman ve itfa payı giderleri dediğimiz bonservislerin bu döneme tekabül eden rakamı 818 milyon. Teknik direktör ve antrenör ücretleri 250 gibi rakamlar sonucunda 4.59 milyarlık gider oluşturmuş." dedi.