SPOR

68
61
50
44
43
36
36
35
33
33
32
32
31
28
27
27
27
16
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kaybını açıkladı! Dikkat çeken rakam...

İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kaybını açıkladı! Dikkat çeken rakam...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
12.03.2025 17:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu, mart ayı divan kurulu toplantısında sarı-kırmızılı kulübün mali gelir ve giderleri hakkında konuştu. Hatipoğlu, Galatasaray'ın ekonomik durumu hakkında önemli ifadelerde bulundu.

İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kaybını açıkladı! Dikkat çeken rakam...

İbrahim Hatipoğlu, Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığımız için 1.2 milyarlık gelir yarı yarıya azalmış, en önemli farkı oluşturdu" derken, "Bu dönem toplamda 710 milyon TL'lik kar elde edilmiştir" açıklamasını yaptı.

"HASILATIMIZI ARTIRAMADIK"

1

Sarı-kırmızılı camiaya bilgi veren İbrahim Hatipoğlu "Sportif AŞ'nin konsolide gelir tablosuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. 1 Haziran - 3O Kasım döneminde Sportif Aş'de toplam 4.6 milyarlık bir hasılat oluştu. Bu hasılat oluşurken, 4.59 milyonluk bir maliyet karşımıza çıkmış. 14.4 milyonluk brüt bir kar elde edilmiş. Geçen sene aynı dönemde ise bu rakamlar hasılat olarak 4.96 milyar, maliyet olarak 3.93 milyarmış. Düzeltme katsayısı uygulanmasaydı, o gün açıkladığımız tablolarda geçen sene 2023'ün aynı döneminde hasılatımızın 3.1 milyar TL olduğunu, 1.47'lik enflasyon düzeltmesi sonrasında 4.9 milyara ulaştığını sunmak istiyorum. Geçen senenin enflasyon kadar artırılmış rakamının altında kaldık bu dönem. Enflasyon kadar hasılatımızı artıramadık." dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ KAYBI 1,2 MİLYAR TL"

macron_1 manşet kopya

Ayrıca İbrahim Hatipoğlu "Sportif AŞ'nin hasılatını incelediğimiz zaman, oluşan 4.6 milyarlık toplam hasılatını, 719 milyon lirası sponsorluktan, 215 milyon lirası yayın haklarında, 1.2 milyar lira loca, VIP gelirleri. Şu an Avrupa kulüpleri içerisinde önemli noktada Galatasaray'ın stadyum geliri. Mağazacılık gelirlerimiz 1.6 milyar TL, sporcu yetiştirme gelirleri 152 milyon, UEFA ve Avrupa Ligi gelirimiz 613 milyon, diğer gelirler 12 milyon olmak üzere 4.6 milyar gelir elde edilmiş. Geçen sene bu rakam enflasyon düzeltmesi sonrası 4.9 milyardı. Dikkat çekici iki konu var. Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığımız için 1.2 milyarlık gelir yarı yarıya azalmış, en önemli farkı oluşturdu." ifadelerini kullandı.

BONSERVİS VE SPORCU ÜCRETLERİ

Sarı-kırmızılı takımın önemli giderleri hakkında bilgi veren İbrahim Hatipoğlu "Satışlarımızın maliyetine bakacak olursak, en önemli giderimiz sporcu ücretlerinde olduğunu 2.1 milyar TL ile, amortisman ve itfa payı giderleri dediğimiz bonservislerin bu döneme tekabül eden rakamı 818 milyon. Teknik direktör ve antrenör ücretleri 250 gibi rakamlar sonucunda 4.59 milyarlık gider oluşturmuş." dedi.

Canlı Skor

Fenerbahçe'ye dev gibi bir orta saha geliyor!Fenerbahçe'ye dev gibi bir orta saha geliyor!
Süper Lig'de derbi tarihi açıklandı!Süper Lig'de derbi tarihi açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küçükkaya'dan tepki! İki tarafı da eleştirdi...

Küçükkaya'dan tepki! İki tarafı da eleştirdi...

Trafikte yeni dönem... Bakan Yerlikaya motosiklet düzenlemesini duyurdu: Cezalar katlanacak! 186 bin TL'ye çıkıyor...

Trafikte yeni dönem... Bakan Yerlikaya motosiklet düzenlemesini duyurdu: Cezalar katlanacak! 186 bin TL'ye çıkıyor...

Fenerbahçe'ye dev gibi bir orta saha geliyor!

Fenerbahçe'ye dev gibi bir orta saha geliyor!

Galatasaray'da Mertens ile Okan Buruk tartışma yaşadı iddiası! Belçikalı yıldız bu yüzden mi oynamıyor?

Galatasaray'da Mertens ile Okan Buruk tartışma yaşadı iddiası! Belçikalı yıldız bu yüzden mi oynamıyor?

Süper Lig'de derbi tarihi açıklandı!

Süper Lig'de derbi tarihi açıklandı!

Galatasaray'da Kerem Demirbay ile yollar ayrılıyor! Yeni adresi bile belli oldu

Galatasaray'da Kerem Demirbay ile yollar ayrılıyor! Yeni adresi bile belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.