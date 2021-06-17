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İbrahim Özdemir: Ralf Rangnick ile prensipte anlaştık

17.06.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı İbrahim Özdemir, seçilmeleri durumunda teknik direktörlüğe Alman Ralf Rangnick'i getireceğini söyledi.

İbrahim Özdemir: Ralf Rangnick ile prensipte anlaştık

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı İbrahim Özdemir, seçilmeleri durumunda futbol takımı teknik direktörlüğüne Alman Ralf Rangnick'i getireceğini açıkladı.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, bazı başkan adaylarının çalışacaklarını açıkladığı Fatih Terim'in Galatasaray'ın sportif başarılarında büyük katkısı olduğunu, sporcu ve teknik adam olarak kulüple özdeşleştiğini belirtti.

Adaylığını açıkladıktan sonra ahde vefanın bir gereği olarak Fatih Terim ile devam etme yönünde niyet bildirdiklerini aktaran Özdemir, "Diğer başkan adaylardan da seçim çalışmalarında hocayı rahat bırakmalarını ve ismini yıpratmamalarını istedik. Ancak bu talebimiz karşılık görmemiştir. Kendisinin de bu süreçten rahatsızlık duyduğu kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı ekibin ilk resmi maçını 20 veya 21 Temmuz'da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'nın PSV takımıyla yapacağını hatırlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Önümüzde ön eleme maçları dururken takımın teknik direktörsüz bırakılması düşünülemez. Galatasaray'ın yönetim, teknik direktör ve oyuncuları açısından alternatifleri zengindir. Bu anlayışla seçimi kazanmamız halinde Galatasaray Teknik Direktörlük görevi için Alman teknik adam Ralf Rangnick ile ön görüşme yapılmış ve prensipte mutabakat sağlanmıştır."

Ralf Rangnick'in dünyaca tanınan bir isim olduğunu vurgulayan Özdemir, "Ralf Rangnick, spor kamuoyunca yakından tanınan Mane, Keita, Upamecano, Haaland, Konate, Kimmich Werner ve Szoboszlai gibi pek çok süper yıldızı keşfedip futbol dünyasına kazandıran, sistemli ve disiplinli bir teknik adamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik kadro için çalışmaların sürdüğünü aktaran Özdemir, "Bayern Münih'teki görevinin sora ermesi beklenen bilim insanı ve fizik hazırlayıcı Prof. Dr. Holger Broich'i kondisyoner olarak teknik ekibe dahil etme yönündeki temaslarımız sürmektedir. Yönetime geldiğimiz takdirde futbol aklımız Ralf Rangnick olacağını spor kamuoyuna ve Galatasaraylılara saygıyla duyururuz." şeklinde görüş belirtti.


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