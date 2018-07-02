İbrahim Saraçoğlu'ndan sigara bıraktıran kür

Karabaş otu çayı ile sigara bırakma kürü

Malzemeler nelerdir?

7 adet başak halinde karabaş otu

1 su bardağı su

Nasıl hazırlanır?

Öncesinde bir bardak suyu kaynatın ve kaynamış suyun içerisine 7 adet karabaş otunu koyun.

Tekrar 5 dakika boyunca kaynatın ve ılıtın. Karışımı süzün ve canınız her sigara istediğinde bir bardak tüketin.

İkinci tarif: Kekik kürü

Malzemeler nelerdir?

1 tatlı kaşığı kuru kekik

1 bardak su

Nasıl hazırlanır?

Kaynamış bir bardak suyun içine bir tatlı kaşığı kuru kekik atın ve bu şekilde 6 dakika daha kaynatın.

Ocağın altını kapadıktan sonra kürün ılımasını bekleyin ve ılıdıktan sonra süzerek dilediğiniz zaman diliminde tüketin.

Sigara içme isteğinizi yok edecek bu karışımı canınız ne zaman sigara içmek isterse tüketebilirsiniz.