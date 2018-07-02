İbrahim Saraçoğlu'ndan sigara bıraktıran kür

Malzemeler nelerdir?
7 adet başak halinde karabaş otu
1 su bardağı su
Öncesinde bir bardak suyu kaynatın ve kaynamış suyun içerisine 7 adet karabaş otunu koyun.
Tekrar 5 dakika boyunca kaynatın ve ılıtın. Karışımı süzün ve canınız her sigara istediğinde bir bardak tüketin.
Malzemeler nelerdir?
1 tatlı kaşığı kuru kekik
1 bardak su
Kaynamış bir bardak suyun içine bir tatlı kaşığı kuru kekik atın ve bu şekilde 6 dakika daha kaynatın.
Ocağın altını kapadıktan sonra kürün ılımasını bekleyin ve ılıdıktan sonra süzerek dilediğiniz zaman diliminde tüketin.
Sigara içme isteğinizi yok edecek bu karışımı canınız ne zaman sigara içmek isterse tüketebilirsiniz.
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