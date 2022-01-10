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İbrahim Tatlıses'e dolandırıcılık şoku! Zararı görünce tehdit mesajı attı: Kanınızı içsem...

10.01.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses’i esi çalışanları dolandırdı. Müdür Fulya Akbay ve Özlem P. Tatlıses'in şirket hesabından kiralık araç tahsis edip, eşini ve bebek bakıcısını şirkette çalışır göstererek haksız kazanç elde etti. Bu olayların ortaya çıkmasının ardından çalışanlar hakkında, ‘Güveni kötüye kullanma’ suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tatlıses zararı görünce çalışanlarına tehdit mesajı attı.

İbrahim Tatlıses'e dolandırıcılık şoku! Zararı görünce tehdit mesajı attı: Kanınızı içsem...

İbrahim Tatlıses ve eski çalışanı arasında ipler gerildi. Tatlıses'in şirketinde genel müdür olarak çalışan Fulya Akbay'ın Tatlıses'i dolandırdığı ortaya çıktı.Bir denetim şirketinin hazırladığı rapor sonrası ortaya çıkan olayda türkücünün danışmanlığını da yapan Akbay'ın kendi hesabına para geçirdiği gibi, eşini şirkette çalışmış gibi gösterdiği ve şirket üzerinden kiralık araç tahsis ederek şirket kaynaklarını suistimal ettiği belirtildi.

Akbay'ın başka şahıslara ödeme yapmış gibi gösterip kestiği makbuzlarla hesabına 20 bin dolar geçirdiği aktarılan raporda, Akbay'ın bebeğin bakıcısı Emine Ö.'yü de şirkette 21 ay sigortalı gösterip 57 bin lira zarara uğrattığı ve şirket üzerinden kendisine tahsis ettiği kiralık araç için de 28 bin lira ödediği tespit edildi.

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45 BİN LİRALIK ZARAR!

Raporda, başka bir çalışan Özlem P.'nin üçüncü şahıslara ödeme yapılmış gibi kestiği makbuzlarla hesabına yaklaşık milyon 192 bin lira geçirdiği ve eşi Ayhan P.'yi 13 ay boyunca şirkette çalışmış gibi göstererek SSK işlemleriyle birlikte şirketi 45 bin lira zarara uğrattığı yer aldı. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; raporda ayrıca Özlem P.'nin şirket üzerinden kendisine kiralık araç tahsis ettiği ve bu araca şirket hesabından 28 bin lira ödediği anlatıldı.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Hazırlanan raporun ardından Tatlıses suç duyurusunda bulundu. Dilekçede Özlem P. ve Fulya Akbay'ın resmi belgede sahtecilik suçu işlediğini, görevlerini kötüye kullandıklarını ve böylece şirketi dolandırdığını kaydedildi. Akbay hakkında 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan dava açıldı. 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adlî para cezası istenen Akbay, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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İBRAHİM TATLISES'TEN TEHDİT MESAJI

Taraflar arasındaki soruşturma devam ederken, Akbay geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'in kendisini tehdit ettiğini belirterek şikâyetçi oldu. Tatlıses'in kendisine Whatsapp üzerinden, "K..peler, şerefsizler, şimdi sizlerin kanını içsem ayran diye doyamam" diye mesaj attığını söyleyen Akbay'ın şikâyeti sonrası ünlü türkücü hakkında 'Hakaret, Tehdit' suçlarından dava açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
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