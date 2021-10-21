İbrahim Tatlıses genç aşkı Gülçin Karakaya'yla el ele pozunu paylaştı

İbrahim Tatlıses ile kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya arasındaki aşk magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sanatçı, sevgilisiyle evlendiği söylemiş, daha sonra konunun yanlış anlaşıldığını söyleyerek geri adım atmıştı.

'İbo Show'da açıklamalarda bulunan Tatlıses, Gülçin Karakaya'nın kendisine çok iyi baktığını söylemişti. Sevgilisi ile aralarında çok güçlü bir bağ olduğunu vurgulamıştı. Ancak Karakaya'nın İdo'nun düğününde olmaması dikkat çekmişti.

Bu durum ilişki bitti mi sorularını akıllara getirse de sevgilisi Gülçin Karakaya ile el ele pozunu paylaştı. Tatlıses, paylaşıma "Deniz kenarında bazı evler vardır; ya lebiderya, biziki de lebi orman" mesajını yazdı.

Tatlıses'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Çoğu takipçi Derya Tuna ile olan yakınlığını hatırlatarak "İmparator gönül mü alıyorsun?" yorumlarında bulundu.



