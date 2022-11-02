İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın duygusal anları! Eski hayat arkadaşını acı gününde yalnız bırakmadı

Derya Tuna, annesi Ayşe Tuna'nın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Tuna'nın annesinin cenazesi Çobançeşme Mezarlığı’nda bulunan aile mezarlığında defnedildi.

TATLISES VE TUNA'NIN DUYGUSAL ANLARI

İbrahim Tatlıses eski hayat arkadaşının annesinin cenazesine katıldı.



Tatlıses ve Tuna birbirine sarılıp gözyaşı döktü.

"ANNESİNE BEBEK GİBİ BAKIYORDU"

Annesinin cenazesinde eski eşini yalnız bırakmayan İbrahim Tatlıses “Derya Hanım bana 30 yılını verdi. Onun annesi benim annemdir. Rahmetliyi çok severdim. Mekanı cennet olsun. Derya Hanımı hiçbir zaman yalnız bırakmadım. Hiçbir çocuğumun annesini de yalnız bırakmam. Onun için buradayım. Derya Tuna yalnız değil. Çok üzüldük. Telefonla aradım konuşamadık. Derya Hanım çok üzgün. Annesine bebek gibi bakıyordu” dedi.



