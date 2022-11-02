MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın duygusal anları! Eski hayat arkadaşını acı gününde yalnız bırakmadı

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın duygusal anları! Eski hayat arkadaşını acı gününde yalnız bırakmadı

02.11.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Derya Tuna'nın annesi Ayşe Tuna hayatını kaybetti. İbrahim Tatlıses de eski hayat arkadaşı Derya Tuna'yı acı gününde yalnız bırakmadı. Cenazeye katılan Tatlıses ile Derya Tuna birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Derya Tuna, annesi Ayşe Tuna'nın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Tuna'nın annesinin cenazesi Çobançeşme Mezarlığı’nda bulunan aile mezarlığında defnedildi.

TATLISES VE TUNA'NIN DUYGUSAL ANLARI

İbrahim Tatlıses eski hayat arkadaşının annesinin cenazesine katıldı.

ibrahim tatlıses derya tunar44
Tatlıses ve Tuna birbirine sarılıp gözyaşı döktü.

ibrahim tatlıses derya tuna4

"ANNESİNE BEBEK GİBİ BAKIYORDU"

Annesinin cenazesinde eski eşini yalnız bırakmayan İbrahim Tatlıses “Derya Hanım bana 30 yılını verdi. Onun annesi benim annemdir. Rahmetliyi çok severdim. Mekanı cennet olsun. Derya Hanımı hiçbir zaman yalnız bırakmadım. Hiçbir çocuğumun annesini de yalnız bırakmam. Onun için buradayım. Derya Tuna yalnız değil. Çok üzüldük. Telefonla aradım konuşamadık. Derya Hanım çok üzgün. Annesine bebek gibi bakıyordu” dedi.

ibrahim tatlıses derya tunattttt
ibrahim tatlıses derya tuna44

İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada flaş gelişme İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada flaş gelişme

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güldür Güldür'ün sevilen ismi evlendi! Sürpriz nikâhtan karelerGüldür Güldür'ün sevilen ismi evlendi! Sürpriz nikâhtan kareler
"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra..."Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...
Defne Samyeli'den frikik! Sahnede eğilince...Defne Samyeli'den frikik! Sahnede eğilince...
Anahtar Kelimeler:
Derya Tuna İbrahim Tatlıses gününde

En Çok Okunan Haberler

Marmaray'da panik anları! Yolcular dışarı çıkarıldı... "Derhal peronları terk edin" anonsunun sebebi belli oldu

Marmaray'da panik anları! Yolcular dışarı çıkarıldı... "Derhal peronları terk edin" anonsunun sebebi belli oldu

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Seyyar satıcı kadının başına gelenleri duyan sıraya girdi!

Seyyar satıcı kadının başına gelenleri duyan sıraya girdi!

1 milyonu kazanmıştı! Bakın şimdi ne yapıyor

1 milyonu kazanmıştı! Bakın şimdi ne yapıyor

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalıyla evlenmişti! Ünlü oyuncu muradına erdi

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalıyla evlenmişti! Ünlü oyuncu muradına erdi

Orta sınıfa özel 100 bin ucuz konut geliyor!

Orta sınıfa özel 100 bin ucuz konut geliyor!

İlginizi Çekebilir

“Ölümle tanıştım!” Uçurumun dibindeki hamağı yırtılınca...

“Ölümle tanıştım!” Uçurumun dibindeki hamağı yırtılınca...

Gelinliğinin bir kısmını giymeyi unuttu! Fark ettiğinde...

Gelinliğinin bir kısmını giymeyi unuttu! Fark ettiğinde...

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Olay yeri TikTok: Burunlarına sokup...

Olay yeri TikTok: Burunlarına sokup...

Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.