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İbrahim Tatlıses ile Mahmut Tuncer neden küstü? İşte aralarında geçen olay...

28.05.2021 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 yıl aradan sonra bir araya gelen Mahmut Tuncer ve İbrahim Tatlıses'in neden küstüğü merak ediliyor. Asla katılmam dediği İbo Show programına yıllar sonra konuk olan Mahmut Tuncer, İbrahim Tatlıses ile barışıyor. İşte, ayrıntılar...

İbrahim Tatlıses ile Mahmut Tuncer neden küstü? İşte aralarında geçen olay...

Mahmut Tuncer ve İbrahim Tatlıses yıllar sonra İbo Show programı ile buluşuyor. Uzun süredir küs olan ikili İbo Show'un final bölümü ile bir araya gelecek. Programı izleyenler ise yıllardır süren bu küslüğün sebebini merak ediyor. İşte, "Mahmut Tuncer ve İbrahim Tatlıses neden küstü?" sorusunun yanıtı...

MAHMUT TUNCER VE İBRAHİM TATLISES NEDEN KÜSTÜ?

Tuncer açıklamasında "Ben çok kırıldım, ben daha önce hastanede ufak bir ameliyat geçirdim. Biz mesela kendisi hastanedeyken 15 gün hastaneden çıkmadık. Ben mesela ameliyat oldum, kendisinin duymasını istemem fakat duymuş. Duyan bir adam arar der ki geçmiş olsun der!" diyerek kırgınlığının sebebini de açıklamıştı.

Sık sık reytinglerde kötü olduğu ve final yapacağı konuşulsa da bu iddialar yalanlanmış ve ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show devam etmişti. 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelen İbrahim Tatlıses'e kanal bir araba bile hediye etmişti.


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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Mahmut Tuncer
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