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İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı hayatını kaybetti

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YAŞAM  | 15.01.2019 13:01 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses'in bir süredir hastanede tedavi gören annesi Leyla Tatlı hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı, bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annesi Leyla Tatlı'yı sık sık ziyaret ediyordu. Bugün öğlen saatlerinde Tatlıses, annesini kaybetti.

İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı hayatını kaybetti

brahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı sağlık sorunları nedeniyle Bahçelievler'deki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü şarkıcı, bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annesi Leyla Tatlı'yı sık sık ziyaret ediyordu. Bugün öğlen saatlerinde Tatlıses'in annesini kaybettiği öğrenildi. Leyla Hanım, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı hastaneye kaldırılmıştı.

İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı hayatını kaybetti

Acı haberi alan ünlü türkücü soluğu hastanede aldı. Leyla Tatlı'nın cenaze töreninin iki saaat içinde belirleneceği ifade edildi.

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İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı

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