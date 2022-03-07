MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses'in duygusal anları! "Kim derdi mağarada doğup program yapacaksın"

İbrahim Tatlıses'in duygusal anları! "Kim derdi mağarada doğup program yapacaksın"

07.03.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de izleyiciyle buluşan ‘İbo Show’un 6 Mart günü yayınlanan 34'ncü bölümüne, Kibariye, Ömer Danış, Cengiz Kurtoğlu, İbrahim Karakaş, Zeliha Kendirci, Şahin Kendirci konuk oldu. 70 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses programda duygusal anlar yaşadı. Şanlıurfa kent merkezindeki mağarada dünyaya gözlerini açan Tatlıses, ''Kim derdi ki mağarada doğacaksın televizyon programı yapacaksın.'' ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'in duygusal anları! "Kim derdi mağarada doğup program yapacaksın"

Dün akşam 34'ncü bölümüyle ekrana gelen İbo Show’da; arabeskin kraliçesi Kibariye, fantezi müziğinin sevilen sesi Ömer Danış, güçlü yorumu ve unutulmaz şarkılarıyla Cengiz Kurtoğlu, Dilber Ay’ın 22 yıllık eşi İbrahim Karakaş, Dilber Ay’ın gençliğini canlandıran genç şarkıcı Zeliha Kendirci, ‘Müslüm’ filmindeki başarısıyla dikkat çeken Şahin Kendirci ile unutulmaz bir gece yaşandı. Aynı zamanda, programa renk katan esprileriyle Komedyen Şafak Sezer ve muhteşem dansıyla Oryantal Didem’de keyif dolu bir gece yaşattı.

ekran-resmi-2022-03-07-11-UxvW

“KİM DERDİ MAĞARADA DOĞACAKSIN, FİLM ÇEKECEKSİN”

Dilber Ay’ın İbo Show’da yayınlanan nostalji görüntülerinden sonra İbrahim Tatlıses de kendi hayatına dair duygulandıran bir konuşma yaptı. Tatlıses; “Hepimiz bir gün gideceğiz. Kim derdi ki mağarada doğacaksın televizyon programı yapacaksın. Evimizde siyah beyaz televizyon bile yoktu. Film çekmek, yönetmek, olmak… Hepsi hayaldi” dedi.
ekran-resmi-2022-03-07-11-JZXE

DİLLERDEN DÜŞMEYEN ŞARKILARINI İBO SHOW’DA SÖYLEDİ

Arabesk-fantezi müziğinin sevilen sesi Cengiz Kurtoğlu, dillerden düşmeyen şarkılarını İbo Show’da söyledi. Kibariye ile yaptığı “Kadehi şişeyi kırarım” düeti ise, İbo Show’un unutulmaz düetleri arasında yerini aldı.

KİBARİYE, ‘ÖLÜMDEN DÖNDÜM’ DEDİĞİ GÜNLERİ ANLATTI

Güçlü sesiyle kulakların pasını silen Kibariye, samimi sohbetiyle de programa renk kattı. Yakalandığı koronavirüsü ağır geçiren şarkıcı “Ölümden döndüm” dediği o günleri İbo Show’da anlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Demet Evgar kimdir, aslen nereli? Demet Evgar kimdir, aslen nereli?
Usta isimden kötü haber geldi!Usta isimden kötü haber geldi!
Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çektiHakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ağaçlara bağlayıp, çırılçıplak soydular!

Ağaçlara bağlayıp, çırılçıplak soydular!

Marketlerin ayçiçek yağında yeni oyunu! Kasada farklı fiyat…

Marketlerin ayçiçek yağında yeni oyunu! Kasada farklı fiyat…

"Acun bana racon kesemez" sözleri Ilıcalı'yı çıldırttı! "Kralı gelse..."

"Acun bana racon kesemez" sözleri Ilıcalı'yı çıldırttı! "Kralı gelse..."

Irpin'de can pazarı! Tahliye koridoru ateş altında kaldı

Irpin'de can pazarı! Tahliye koridoru ateş altında kaldı

Kredi kullanacaklar dikkat! Faizler değişti

Kredi kullanacaklar dikkat! Faizler değişti

Stüdyoda kavga! Erman Toroğlu, Fenerbahçe maçını yorumlarken ortalık gerildi...

Stüdyoda kavga! Erman Toroğlu, Fenerbahçe maçını yorumlarken ortalık gerildi...

İlginizi Çekebilir

Pozu pornografik bulunup kaldırılınca...

Pozu pornografik bulunup kaldırılınca...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Eski karısı zina davası açtı! Olay iddialar

Eski karısı zina davası açtı! Olay iddialar

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.