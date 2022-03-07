İbrahim Tatlıses'in duygusal anları! "Kim derdi mağarada doğup program yapacaksın"

Dün akşam 34'ncü bölümüyle ekrana gelen İbo Show’da; arabeskin kraliçesi Kibariye, fantezi müziğinin sevilen sesi Ömer Danış, güçlü yorumu ve unutulmaz şarkılarıyla Cengiz Kurtoğlu, Dilber Ay’ın 22 yıllık eşi İbrahim Karakaş, Dilber Ay’ın gençliğini canlandıran genç şarkıcı Zeliha Kendirci, ‘Müslüm’ filmindeki başarısıyla dikkat çeken Şahin Kendirci ile unutulmaz bir gece yaşandı. Aynı zamanda, programa renk katan esprileriyle Komedyen Şafak Sezer ve muhteşem dansıyla Oryantal Didem’de keyif dolu bir gece yaşattı.

“KİM DERDİ MAĞARADA DOĞACAKSIN, FİLM ÇEKECEKSİN”

Dilber Ay’ın İbo Show’da yayınlanan nostalji görüntülerinden sonra İbrahim Tatlıses de kendi hayatına dair duygulandıran bir konuşma yaptı. Tatlıses; “Hepimiz bir gün gideceğiz. Kim derdi ki mağarada doğacaksın televizyon programı yapacaksın. Evimizde siyah beyaz televizyon bile yoktu. Film çekmek, yönetmek, olmak… Hepsi hayaldi” dedi.



DİLLERDEN DÜŞMEYEN ŞARKILARINI İBO SHOW’DA SÖYLEDİ

Arabesk-fantezi müziğinin sevilen sesi Cengiz Kurtoğlu, dillerden düşmeyen şarkılarını İbo Show’da söyledi. Kibariye ile yaptığı “Kadehi şişeyi kırarım” düeti ise, İbo Show’un unutulmaz düetleri arasında yerini aldı.

KİBARİYE, ‘ÖLÜMDEN DÖNDÜM’ DEDİĞİ GÜNLERİ ANLATTI

Güçlü sesiyle kulakların pasını silen Kibariye, samimi sohbetiyle de programa renk kattı. Yakalandığı koronavirüsü ağır geçiren şarkıcı “Ölümden döndüm” dediği o günleri İbo Show’da anlattı.



