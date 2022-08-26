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İbrahim Tatlıses'in eski karısı Ayşegül Yıldız kazadan sonra isyan etti

26.08.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da trafik kazası geçiren ve ayakları kırılan İbrahim Tatlıses'in eski karısı Ayşegül Yıldız sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Kızı Elif Ada'nın son anda başka bir noktaya bırakılmasıyla araçta olmamasıyla rahatlayan ancak eski kocasının yaralanmasıyla da üzülen Yıldız Bodrum yolları konusunda şikayetini dile getirdi.

İbrahim Tatlıses'in eski karısı Ayşegül Yıldız kazadan sonra isyan etti

İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası araçta sıkışan Tatlıses daha sonra hastaneye kaldırıldı. Ayakları kırılan Tatlıses'in arkasındaki araçta ise kızları Melek Zübeyde ve Dilan Çıtak, oğlu İdo Tatlıses vardı. Olay yerine ise ilk gelen isim küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses idi.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, kaza sonrası isyan etti. Küçük kızı Elif Ada'nın son anda binmediği aracın kaza yapmasıyla yüreği ağzına gelen Yıldız sosyal medyadan yaptığı paylaşıma şunları yazdı:

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"KAÇ KİŞİ ÖLDÜ VE YARALANDI"

"Yalıkavak yoluna ne bir beton ne de çelik bir bariyer yapmadınız! 2 şeritli yol her türlü kazaya açık. Daralan yollarda doğru düzgün uyarı tabelası bile yok. Kaç kişi öldü ve yaralandı bu kazalarda...

Ekran Alıntısı

Daha kaç kişinin canının yanması lazım? O bölgedeki otellere veya işletmelere söyleseniz onlar bile yapar. Bu nasıl bir sorumsuzluk! İnsanları göz göre göre ölüme itiyorsunuz."

Ayşegül Yıldız bu paylaşıma Bodrum Belediyesi'ni ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nü de etiketledi.

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Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses
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