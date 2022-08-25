SON DAKİKA: Hem küs hem mahkemeliklerdi! Oğlu Ahmet Tatlıses apar topar İbrahim Tatlıses'in yanına koştu

Son dakika: İbrahim Tatlıses'in geçirdiği trafik kazasında gözden kaçan detay! Ajansların servis ettikleri fotoğraflarla birlikte kazanın büyüklüğü de gözler önüne serildi. Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'in yardımına küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses koştu. Ahmet Tatlıses ile İbrahim Tatlıses mahkemelikti.

MAHMUT EKİNCİ / MYNET

SON DAKİKA: KÜS OLDUĞU AHMET TATLISES YARDIMINA KOŞTU! MAHKEMELİKLERDİ...

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında anlaşmazlıklar vardı. Mahkemelik olan baba oğul bir süredir görüşmüyordu. Ahmet Tatlıses'in beyin ameliyatı olduğu ve İbrahim Tatlıses'in onun yanına gitmediği biliniyor.

İBRAHİM TATLISES'İN OĞLU AHMET DE BODRUM'DAYDI...

Ahmet Tatlıses'in de Bodrum'da yazlık bir evi olduğu kaza sırasında o bölgede olduğu ortaya çıktı. Babasının geçirdiği trafik kazasını öğrenir öğrenmez apar topar yola çıkan Ahmet Tatlıses, kurtarma çalışmalarında da yer aldı.

AHMET TATLISES AÇIKLAMA YAPTI

İbrahim Tatlıses'in tedavisi sürerken, oğlu Ahmet Tatlıses de hastane önünde açıklama yaptı. Tatlı, "Polat Yağcı beni aradı, olay yerine gittim. Durum bayağı kötüydü. İtfaiye ekipleri çalışıyordu. Şimdi yanından çıktım, doktorlarla görüştüm. Sağlık durumu gayet iyi, gerçekten büyük bir kaza. Çok iyi bir şekilde çıktı, diğer yaralı arkadaşlar da aynı şekilde. Allah'ın takdiri, buna da şükür. Allah korusun kendilerini. Doktorlarla görüştükten sonra sahneye çıkabilir. Doktorlar öyle söyledi. Polat aradığında koşa koşa yanına gittim. İnsanın yüreğine oturuyor. Aracın yanına kadar girdim. Rabb'im bir daha yaşatmasın" dedi.



