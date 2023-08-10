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İbrahim Tatlıses'in evlilik paylaşımı gündem oldu! "Her an..."

10.08.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Tam beş evlilik yapan Tatlıses'in beşi kız, ikisi erkek; yedi çocuğu bulunuyor ancak türkücü evliliği henüz doymuş gibi değil. İşte Tatlıses'in gündem olan paylaşımı...

Şarkıları, özel hayatı, çocukları ve ölümden dönmesiyle hafızalara kazınan İbrahim Tatlıses popülerliğini sürdüren bir isim. Daha önce başından vurularak zor günler geçiren Tatlıses şu sıralar paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Gelini Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğunu duyuran Tatlıses 10. kez torun sahibi olmaya hazırlanırken evlilik paylaşımıyla dikkat çekti.

5 kez evlenen Tatlıses yeniden evlilik hazırlığı mı yapıyor? Son aşkı Gülçin Karakaya ile evlilik hazırlığındayken ayrılık yaşayan Tatlıses paylaşımında "Her an bir sürpriz EVLİLİK yapabilirim çok uzak değil" dedi.

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Hızını alamayan İbrahim Tatlıses ardından ise "Teklik ALLAH’a mahsustur tek yaşamayı sevmiyorum" paylaşımıyla şaşırttı.

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İbrahim Tatlıses Yasemin Şefkatli

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