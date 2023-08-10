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  4. 53 kilo vermişti... Pelin Öztekin üstsüz pozuyla tepki çekti! "Ne gereksiz..."

53 kilo vermişti... Pelin Öztekin üstsüz pozuyla tepki çekti! "Ne gereksiz..."

10.08.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin sık sık değişimiyle gündeme geliyordu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu Pelin Öztekin bu sefer ise üstsüz pozuyla adından söz ettirdi. Yunanistan tatilinden üstsüz pozunu paylaşan oyuncu eleştirildi.

Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin verdiği kilolarla adından söz ettiren bir isim. 6 ayda 53 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Öztekin sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Zaman zaman Galatasaray maçlarından paylaşım yapan oyuncu bu sefer ezber bozdu.

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Pelin Öztekin gittiği Yunanistan tatilinde plajda verdiği üstsüz pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşıma, tepkiler vardı.

Ekran Alıntısı

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"Durmak gerek bazen. Sadece durmak, düşünmek, hissetmek, yenilenmek, “önce ben” demek… Sakin, sessiz, özgür" notuyla üstsüz halini paylaşan Pelin Öztekin'e takipçileri "Bu poz ne gerek var?", "Çok gereksiz bir poz", "Çıplaklığı değil ama iradenizi kutluyorum", "Yakıştıramadım" yorumları geldi.

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