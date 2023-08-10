53 kilo vermişti... Pelin Öztekin üstsüz pozuyla tepki çekti! "Ne gereksiz..."

Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin verdiği kilolarla adından söz ettiren bir isim. 6 ayda 53 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Öztekin sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Zaman zaman Galatasaray maçlarından paylaşım yapan oyuncu bu sefer ezber bozdu.



Pelin Öztekin gittiği Yunanistan tatilinde plajda verdiği üstsüz pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşıma, tepkiler vardı.

"Durmak gerek bazen. Sadece durmak, düşünmek, hissetmek, yenilenmek, “önce ben” demek… Sakin, sessiz, özgür" notuyla üstsüz halini paylaşan Pelin Öztekin'e takipçileri "Bu poz ne gerek var?", "Çok gereksiz bir poz", "Çıplaklığı değil ama iradenizi kutluyorum", "Yakıştıramadım" yorumları geldi.

