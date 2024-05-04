İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara hacca gitti! Oğlu Ahmet Tatlıses son halini paylaştı... Ünlüler yorum yağmuruna tuttu

İbrahim Tatlıses'in ilk eşi, aynı zamanda oğlu Ahmet ile kızları Gülden ve Gülşen'in de anneleri olan Adalet Sara hacca gitti.

Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara'nın son hali sosyal medyada gündem olurken birçok ünlü isimden yorum yağdı.

Babası İbrahim Tatlıses ile davalık olan Ahmet Tatlıses annesini havaalanında kutsal topraklara uğurladı.

"RABBİME ŞÜKÜRLER OLSUN"

O anları paylaşan Tatlıses şunları ifade etti:

"Canım anam, kızkardeşim ve yeğenimi hacca uğurluyoruz. Annem ve kız kardeşim bu yolculuğa ilk kez çıkmıyor ama yeğenimin ilk heyecanı. Ne güzel bir duygu. Bir gün ailecek annemin engin bilgileri ışığında bize de nasip olur inşallah. Ah benim canım anam, kıymetlim bu kadar büyük inancın olmasa nasıl geçerdin bu fırtınalardan. İyi ki senin evladınım, iyi ki oğlum ve ailemizin bir çok ferdi ve niceleri senin güzel ahlakından nasiplendi. Rabbime şükürler olsun. Duaların bizimle olsun, Allah kavuştursun."

Ahmet Tatlıses'in annesi ile olan paylaşımına Alişan, Cengiz Kurtoğlu, Perihan Savaş, Yonca Evcimik gibi bir çok ünlü isim yorum yaptı.







