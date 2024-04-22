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İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı'nın makyaj yaptığı anlar gündem oldu! "İbrahim Tatlıses görmesin"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.04.2024 08:23
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Türkücü İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı'nın makyaj yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Kızının yaptığı makyajı Tatlı, "Kızınız varsa katlanacaksınız" notuyla paylaştı. Sosyal medyada ünlü ismin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı kızının makyaj yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Tatlı, paylaşımına ise "Kızın varsa katlanacaksın ama bu fazla oldu he" notunu düştü. Ünlü ismin paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı.

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Tatlı'nın o anları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Yorum yapan bir çok kişi "Abiniz İbrahim Tatlıses görmesin", "Çok yakışmış", "Benimde kızım var bu duyguyu anlayabiliyorum", "Bu dünyada en büyük anı servet evlatla yaşanan bir hatıra", Hüseyin Abi efsane olmuşsun" ifadelerini kullandı.

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İbrahim Tatlıses
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