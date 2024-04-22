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Birleşme partisinde renkli anlar... Survivor All Star'da şarkı yarışmasının kazananı belli oldu!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.04.2024 07:20
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Heyecanla izlenen Survivor All Star'da 'Birleşme Partisi' renkli anlara sahne oldu. Seçtikleri şarkıları söyleyen yarışmacıların performansını Acun Ilıcalı ve Demet Akalın yorumlarken Banu Kunt Işık, Oya Şar ve Sinem Yalçınkaya puan verdi.

Birleşme partisinde renkli anlar... Survivor All Star'da şarkı yarışmasının kazananı belli oldu!

Survivor 'Birleşme Partisi'nde yarışmacılar hem söyledi hem eğlendi. Birleşme partisi için özel olarak hazırlanan yarışmacılar şarkılarını söyledi.

Keyifli geçen şarkı yarışmasına Banu Kunt Işık, Oya Şar ve Sinem Yalçınkaya puan verdi. Acun Ilıcalı ve Demet Akalın sahne kenarından yorumladı.

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Yarışmacılar partide ses performansları ile gündeme geldi. Ses yarışmasının en gözdesi ise sonunda belli oldu.

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ŞARKI ÇIKARTTIKLARI İÇİN OYLANMADILAR

İlk dörde kalan yarışmacılar Batuhan, Ogeday, Özgür ve Berna oldu. Jüri performansları yeniden değerlendirdi.

Aleyna Kalaycıoğlu ve Furkan Kızılay şarkı çıkarttıkları için oylanmadılar.

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Gecenin en iyi 4 performansı tekrardan sahneye çıktı ve jurinin oylarıyla kazanan Özgür Tetik oldu. Seyircilerin oylarıyla seçilecek diğer yarışmacı konseyde açıklanacak.

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