İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak beyaz mayosuyla plajda keyif yaptı

Yıllar sonra kavuştuğu babası İbrahim Tatlıses'in yolundan giderek kariyerine şarkıcı olarak devam eden Dilan Çıtak paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Kendisi gibi şarkıcı olan Levent Dörter'le mutlu bir evliliği olan Çıtak, Miami'ye gitmiş ve burada verdiği pozlarla dikkat çekmişti.

Bir hayli zayıfladığı takipçilerinin dikkatinden kaçmayan İbrahim Tatlıses'in kızı son olarak da beyaz mayosuyla plajda boy gösterdi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak deniz kenarında hoplayıp zıpladı, mayosuyla pozlar verdi ve bu anları da takipçileriyle paylaştı.

Dilan Çıtak'ı görenler "Ne güzelsin", "Yazı erken getirdin" yorumları yaptı.



Dilan Çıtak'ın babasının siyasi hayatına dair yorum da bulunmaması ve sosyal medyada hiç paylaşım yapmaması da gözlerden kaçmadı.

