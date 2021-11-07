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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kardeşinin düğününe neden gitmedi?

07.11.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses uzun zaman sonra bir konserde görüntülendi. Çok konuşulan İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli düğünü sorulan Çıtak bakın ne dedi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kardeşinin düğününe neden gitmedi?

Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli geçtiğimiz ay büyülü bir düğünle evlenmişti.

İdo ile Yasemin'in düğününe Melek Zübeyde dışındaki kardeşleri katılmadı. Ahmet Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada'nın düğüne neden katılmadığı merak konusu olmuştu.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses bu konuyla ilgili yorum yapmamıştı.

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Dilan Çıtak Tatlıses ve eşi Levent Dörter geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava sahnesinde konser veren Tan Taşçı'yı izlemeye gitti.

Çıtak, konser öncesi verdiği röportajda sorulan "İdo Tatlıses'in düğününe neden katılmadınız?" sorusuna "kayda değer şeyler konuşalım" şeklinde yanıt verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
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