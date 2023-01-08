İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak sitem etti! Şarkısına Hadise 20 bin TL fazla ödeyince...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak sosyal medya hesabından isyan etti. Yılbaşı gecesi babasının programına konuk olan ve danslarıyla dikkat çeken Dilan Çıtak son günlerde şarkı hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

Oldukça heyecanlı olan İbrahim Tatlıses'in kızı son anda şarkıyı kaybetti. 20 bin TL yüzünden beğendiği eseri Hadise'ye kaptıran Dilan Çıtak bu duruma kızdı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Çıtak, "Şubat ayında çıkarmak için hazırladığımız parça son dakika 20 bin TL fark ile Hadise'ye verildi. Yönetimi beceremeyen bir aracı sebebi ile. Her şarkıcıya ayrı fiyat ile gönderildiğini bilmiyorduk maalesef. Olsun en azından taş gibi ses okuyacak biz de son ses dinleyeceğiz" dedi.

