İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli hamamda dansöz oynattı

İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli düğün için çok heyecanlı. Geçtiğimiz yıl ekim ayında nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti sonunda evleniyor.

Daha önce Haliç Kongre Merkezi'nde 1000 kişilik bir düğünle evlenmeyi planlayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli pandemi nedeni ile bundan vazgeçmişti. İbrahim Tatlıses'in hiç bir masraftan kaçınmadığı oğlu İdo Tatlıses'in düğününe iddialara göre servet harcadı.

İdo Tatlıses ile 7 Ekim'de evlenecek olan Yasemin Şefkatli düğün öncesi keyifli zamanlar geçiriyor. Yasemin Şefkatli, kız arkadaşlarıyla birlikte gelin hamamına gitti.

Yasemin Şefkatli burada dansöz oynattı ve arkadaşlarıyla eğlendi.

