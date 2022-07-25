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İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı "Akli melekeleri yerinde değil" diyerek babasının mallarına şerh koydurmuştu! Tatlıses daha fazla dayanamadı...

25.07.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı "Akli melekeleri yerinde değil" diyerek babasının mallarına şerh koydurmuştu! Tatlıses'ten oğluna sahnede cevap verdi. Konserinde üstü kapalı olarak oğlu Ahmet Tatlıses'in, sözlerine cevap veren İbrahim Tatlıses, "Bana aklı dengesi yerinde değil diyorlar. Aklı yerinde olmayan birisi bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?" dedi. Ahmet Tatlıses,babasına vasi tayini için harekete geçmişti...

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı "Akli melekeleri yerinde değil" diyerek babasının mallarına şerh koydurmuştu! Tatlıses daha fazla dayanamadı...

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı, "Akli melekeleri yerinde değil, vasi atansın" diyerek, mahkemeye başvurmuştu. İstanbul'da konser veren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, sahnede kendini tutamayarak büyük oğluna cevap verdi.

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İbrahim Tatlıses Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam 6. kez konser verdi. Hayranları, sanatçıyı dinlemek için Kuruçeşme'den Ortaköy Meydanı'na kadar kuyruk oluşturdu.

HAYRANINDAN EVLENME TEKLİFİ!

Usta sanatçı, "Görüyorum ki siz bu yorgunluğa değiyorsunuz" dedi. Konserde bir ara, sevgilisine evlenme teklif etmek isteyen hayranını sahneye çağıran Tatlıses, genç adam "Sevdiğime en sevdiğim insanın önünde evlenme teklif etmek istedim" deyince duygusal anlar yaşadı.

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"AKLI YERİNDE OLMAYAN BU KADAR ŞARKIYI BİLİR Mİ?"

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Konser sırasında sevenleriyle dertleşen İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde kendisine vasi davası açan büyük oğlu Ahmet Tatlı'ya ise ateş püskürdü: "Bana akli dengesi yerinde değil diyorlar, be gerizekalılar, aklı yerinde olmayan birisi bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?"

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NE OLMUŞTU?

İbrahim Tatlıses'in Babalar Günü'nde yaptığı paylaşım sonrası Adalet Sara ve Ahmet Tatlıses'den göndermeli paylaşımlar gelmişti. Paylaşımlar sonrası İbrahim Tatlıses eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses hakkında sert ifadeler kullanmıştı.

Tatlıses, eski karısının büyü yaptığını ve ilişkisinin bu sebeple bittiğini iddia etmişti. Ünlü türkücü aynı zamanda büyük oğlunun ihanetine uğradığını söyleyerek "Vurulduğumda kasayı boşalttı" iddiasında da bulunmuştu. Babasının açıklamalarının ardından 'Akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim artmıştır' diyen Ahmet Tatlıses, soluğu mahkemede almıştı.


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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses ahmet tatlı
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