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İbrahim Tatlıses'ten Hadise'ye... İşte ünlülerin yılbaşı gecesi istediği ücretler

20.11.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşında Kıbrıs'ta sahneye çıkacak olan Tarkan'ın 9 milyon ücret alacağı gündemdeyken, boşanma sonrası sahne ücretini artıran Hadise ve uzun yıllar sonra sahneye dönen İbrahim Tatlıses gibi ünlü isimlerin de alacakları ücretler ortaya çıktı. İşte servetlerine servet katacak ünlü yıldızların yılbaşı tarifesi...

İbrahim Tatlıses'ten Hadise'ye... İşte ünlülerin yılbaşı gecesi istediği ücretler

Ünlü isimler 2023'e girerken servetlerine servet katacak. Yılbaşı gecesi sahne alacak şarkıcıların sahne ücretleri dudak uçuklattı. Yılbaşı gecesi sahne ücretleri listesinde Tarkan 9 milyon TL ile zirvede yer aldı.

Hülya Avşar 1 milyon TL isterken boşanma sonrası kaşesini artıran Hadise ise 2 milyon TL istedi.

Yılbaşı gecesi sahne ücretleri listesinde ön çıkan isimler ve alacakları ücretler şöyle:
EDİS: 1.5 milyon
SEFO: 1.5 milyon
KORAY AVCI: 1 milyon
HAKAN ALTUN: 1,5 milyon

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SEDA SAYAN: 1 milyon
YILDIZ TİLBE: 2 milyon
İBRAHİM TATLISES: 1.5 milyon
ZİYNET SALİ: 1 milyon

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Hadise İbrahim Tatlıses

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