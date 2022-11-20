İbrahim Tatlıses'ten Hadise'ye... İşte ünlülerin yılbaşı gecesi istediği ücretler

Ünlü isimler 2023'e girerken servetlerine servet katacak. Yılbaşı gecesi sahne alacak şarkıcıların sahne ücretleri dudak uçuklattı. Yılbaşı gecesi sahne ücretleri listesinde Tarkan 9 milyon TL ile zirvede yer aldı.
Hülya Avşar 1 milyon TL isterken boşanma sonrası kaşesini artıran Hadise ise 2 milyon TL istedi.
Yılbaşı gecesi sahne ücretleri listesinde ön çıkan isimler ve alacakları ücretler şöyle:
EDİS: 1.5 milyon
SEFO: 1.5 milyon
KORAY AVCI: 1 milyon
HAKAN ALTUN: 1,5 milyon
SEDA SAYAN: 1 milyon
YILDIZ TİLBE: 2 milyon
İBRAHİM TATLISES: 1.5 milyon
ZİYNET SALİ: 1 milyon