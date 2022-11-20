İbrahim Tatlıses'ten Hadise'ye... İşte ünlülerin yılbaşı gecesi istediği ücretler

Ünlü isimler 2023'e girerken servetlerine servet katacak. Yılbaşı gecesi sahne alacak şarkıcıların sahne ücretleri dudak uçuklattı. Yılbaşı gecesi sahne ücretleri listesinde Tarkan 9 milyon TL ile zirvede yer aldı.

Hülya Avşar 1 milyon TL isterken boşanma sonrası kaşesini artıran Hadise ise 2 milyon TL istedi.

Yılbaşı gecesi sahne ücretleri listesinde ön çıkan isimler ve alacakları ücretler şöyle:

EDİS: 1.5 milyon

SEFO: 1.5 milyon

KORAY AVCI: 1 milyon

HAKAN ALTUN: 1,5 milyon

SEDA SAYAN: 1 milyon

YILDIZ TİLBE: 2 milyon

İBRAHİM TATLISES: 1.5 milyon

ZİYNET SALİ: 1 milyon





