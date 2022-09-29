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İbrahim Tatlıses'ten Mahsa Amini ve İran paylaşımı: Özgürlükleri uğruna mücadele eden tüm kadınların...

29.09.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin polis tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor. Türkiye'de pek çok sanatçının Amini'ye destek açıklamasından sonra İbrahim Tatlıses'ten de paylaşım geldi. Tatlıses "Allah bütün kadınların yanındadır" dedi.

İbrahim Tatlıses'ten Mahsa Amini ve İran paylaşımı: Özgürlükleri uğruna mücadele eden tüm kadınların...

İran'da Amini'nin öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler devam ederken, başörtülerini yakarak, saçlarını keserek eylem yapan kadınlara bir destek de İbrahim Tatlıses'ten geldi.

"ÖZGÜRLÜKLERİ UĞRUNA MÜCADELE EDEN..."

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tatlıses "Ruhumun rahatsızlığını, kalbimdeki sızıyı anlatmaya ne kelimelerin yeter ne de yazılar...Bugün canından olan kızımız Mahsa Amini ve özgürlükleri uğruna mücadele eden tüm kadınların haklı mücadelesine desteklerim sonsuzdur. Allah bütün kadınların yanındadır" ifadelerini kullandı.

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