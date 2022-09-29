İbrahim Tatlıses'ten Mahsa Amini ve İran paylaşımı: Özgürlükleri uğruna mücadele eden tüm kadınların...

İran'da Amini'nin öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler devam ederken, başörtülerini yakarak, saçlarını keserek eylem yapan kadınlara bir destek de İbrahim Tatlıses'ten geldi.

"ÖZGÜRLÜKLERİ UĞRUNA MÜCADELE EDEN..."

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tatlıses "Ruhumun rahatsızlığını, kalbimdeki sızıyı anlatmaya ne kelimelerin yeter ne de yazılar...Bugün canından olan kızımız Mahsa Amini ve özgürlükleri uğruna mücadele eden tüm kadınların haklı mücadelesine desteklerim sonsuzdur. Allah bütün kadınların yanındadır" ifadelerini kullandı.



