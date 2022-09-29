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Hande Yener'den İranlı kadınlara destek! Sahnede saçlarını kesti, gözyaşlarını tutamadı

29.09.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Hande Yener, İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra öldürülen Mahsa Amini'ye destek için konserinde saçlarını kesti. İran'daki ve dünyadaki tüm kadınlara özgürlük dileyen Yener, "Sen Ağlama" şarkısını okurken gözyaşlarına hakim olamadı.

İran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polislerinin gözaltına aldığı Mahsa Emini'nin ölümü sonrası ülke genelinde protesto eylemleri yaşandı. Pek çok kadın protestocu devlet tarafından zorunlu kılınan başörtüsünü takmadan sokaklara döküldü ve hatta saçlarını kesti.

"ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN SAVAŞAN BÜTÜN KADINLAR İÇİN..."

Ünlü şarkıcı Hande Yener de, meslektaşı Melek Mosso'nun ardından İran'daki kadınlara destek için sahnede saçını kesti.

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Kuruçeşme'de hayranlarıyla buluşan Yener, konserin sonunda öldürülen Mahsa Amini'ye destek verdi. Yener, "Özgürlüğü için savaşan bütün kadınlar için, hayatını kaybeden minicik kızlarınız için… Onlar daha bebekler… Onlara ve dünyadaki tüm kadınlara özgürlük diliyorum! Erkekler de bizi destekliyor. Çok teşekkür ediyorum. Biz bir arada çok mutluyuz. Çocuklarını kaybeden ailelere baş sağlığı diliyorum. Keşke saç kesmekle özgürlüklerini elde edebilseler… Bu bir simge" dedi.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yener, "Sen Ağlama" şarkısını okurken gözyaşlarına hakim olamadı. Yener'in sahnedeki duygusal anları ise Şimdi Duyduk tarafından görüntülendi. Bu esnada dev ekrana "Dünyadaki tüm kadınlar için özgürlük istiyoruz!" yazısı yansıtılırken Yener ve ekibine seyircilerden alkışlı destek geldi.

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Anahtar Kelimeler:
İran Hande Yener
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