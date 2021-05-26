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İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz açıklaması! "İnşallah bana hakkını helal etmiştir"

26.05.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkücü Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında vefat etti. Yılmaz, geçtiğimiz hafta son yolculuğuna uğurlandı. Bir dönem programında Yılmaz ile gerginlik yaşayan İbrahim Tatlıses, ünlü sanatçının hayatını kaybetmesinin suskunluğunu bozdu.

İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz açıklaması! "İnşallah bana hakkını helal etmiştir"

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses sessizliğini bozdu. Söylemezsem Olmaz programına konuşan Tatlıses, ‘Oğuz Yılmaz’la aramızda bir tartışma olmuştu. İnşallah bana hakkını helal etmiştir’ dedi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Canlı yayında merak edilenleri cevaplayan Tatlıses, özel hayatın hakkında da bilgi verdi.

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İşte İbrahim Tatlıses’in açıklamalarından satır başları…

Hülya Avşar çok özel bir insandır. Ona söylenen her sözü üstüme alırım. Onu seviyorum ve sayıyorum. Her gün arayıp sağlığımı sorar… Böyle bir arkadaşım olmadı bugüne kadar! Erkek, kadın fark etmiyor. 9 senedir beni kimse aramadı. Hülya Avşar her gün arar sorar… Ben bu insana kurban olmayayım da ne yapayım.

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Ben nasıl Mehmet Ali’yi arıyorsam Mehmet Ali beni nasıl arıyorsa insanları aramak lazım… İnsanın başına ne gelecek bilinmez.

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Ben evlendim, İzmir’de çekirdek bir aile kurdum, bu aile ile geçiniyorum. Eşimle bir aile kurdum.

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Gülçin Karakaya'yı edepli terbiyeli olduğu paracı olmadığı için, riyakar olmadığı için sevdim aramızdaki yaş farkı da hiçbir şeye engel değil…

Ben 15 senedir yokum… Ne oldu şimdi, taklitler aslını yaşatır. Ben geri döndüm şovlar yeniden başladı. Televizyona karşı 'İbrahim' benle konuşurken 'abi' diyorlar. Olmaz o sahtekarlığa girer. Allah kimseyi iki yüzlü yapmasın.

Oğuz Yılmaz’ın mekanı cennet olsun inşallah. İnşallah hakkını bana helal etmiştir aramızda bir tartışma geçti. Ben ettim, cennettik olsun inşallah.
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Ben bugün değil, ne zaman olacağı bilinmez göçüp gideceğim. Ben size bir İbrahim Tatlıses bıraktım o da İdo Tatlıses’tir…
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Kızım kullanılmasın bu arada çok seviyorum diye... İdo’yu da çok seviyorum ama onu kimse kullanmıyor.

‘Evladım canım’ dediğim insanlar beni dolandırdı. Yanımda çalışan insan dolandırdı. Tahminim 5-6 milyon TL kadar bir para…

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Oğuz Yılmaz
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Sesinin üstüne ses yok ama kişiliğin tartışılır
Demek ki bu dünya boş kimseyi kırmaya değmezmiş...
Valla senin o kadar hak talep edecegin insan varki ibo yani rahmetli oguz yılmazdan haric sana hakkını helal edecek bence yüzlerce insan vardır ama ederlerimi biri etse digeri edermi ölüm korkusu gelince inşallah maşallah demeye başlarsın işte böyle bir ibrahim tatlıses bıraktım diyorsun ido kim ülkeye yararı ne ne yapmış baba parası harici yani mümkünse sen ülkeye hiç bir şey bırakma abicim git izmire huzurla son zamanlarını yaşa

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