MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses ünlü şarkıcı Dua Lipa'yı yanlış anladı! "Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim" notuyla paylaştı

İbrahim Tatlıses ünlü şarkıcı Dua Lipa'yı yanlış anladı! "Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim" notuyla paylaştı

03.01.2023 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkücü İbrahim Tatlıses, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'yı yanlış anladı. Dua Lipa'nın sırtına İbrahim Tatlıses dövmesi olan fotoşoplu görseli gerçek sanan İbrahim Tatlıses, o görseli sosyal medya hesabında paylaştı. Tatlıses, paylaşımına "Güzel ve cesur kızımıza teşekkür ederim" diye ekledi.

İbrahim Tatlıses ünlü şarkıcı Dua Lipa'yı yanlış anladı! "Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim" notuyla paylaştı

Ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın sırtına yapılan fotoşopda türkücü İbrahim Tatlıses'in görseli ve türkçe yazıların bulunduğu dövme yer alıyordu. Bu görseli gerçek sanan İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

DUA LİPA'YI YANLIŞ ANLADI

Ülkemizin sevilen türkücülerinden biri olan İbrahim Tatlıses, Dünyaca ünlü genç şarkıcı Dua Lipa'nın fotoşoplu görselini gerçek sandı.

Dua Lipa'nın sırtına fotoşopla yapılan dövmede İbrahim Tatlıses'in resmi ve şarkı sözleri yer alıyordu.

WhatsApp Image 2023-01-02 at 23.13.40

Bu görseli gerçek sanan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında "Güzel ve cesur kızımıza teşekkür ederim" notuyla paylaştı.

ŞARKILARININ BİRLEŞİMİ ÇOK DİNLENMİŞTİ

ibolipa

İbrahim Tatlıses'in 'Dom Dom Kurşunu' ile Dua Lipa'nın 'Blow Your Mind'ı bir araya geldi.

Emrah Karaduman tarafından hazırlanan ve 'Ibolipa' ismiyle yayınlanan o mashup oldukça fazla ilgi gördü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalı Çapkını’nın Kazım’ı şaşırttı! Meğer Kurtlar Vadisi’nin... Yalı Çapkını’nın Kazım’ı şaşırttı! Meğer Kurtlar Vadisi’nin...
Kasığına kadar yırtmaçla sahneye çıktı! Her pozu olayKasığına kadar yırtmaçla sahneye çıktı! Her pozu olay
Bele kadar yırtmaç, göğüs dekoltesi ve transparan! Olay tarzBele kadar yırtmaç, göğüs dekoltesi ve transparan! Olay tarz
Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa İbrahim Tatlıses ünlü şarkıcı

En Çok Okunan Haberler

Hesap makineleri devrede! Zamlar belli oluyor

Hesap makineleri devrede! Zamlar belli oluyor

Sabaha kadar mezarın başında bekledi: İlk gecende seni yalnız bırakabilir miydim?

Sabaha kadar mezarın başında bekledi: İlk gecende seni yalnız bırakabilir miydim?

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Ebrar'ın çılgın yılbaşı partisi! Sosyal medya bunu konuşuyor

Ebrar'ın çılgın yılbaşı partisi! Sosyal medya bunu konuşuyor

Derin Futbol'daki sözler gündem olmuştu! İnceleme başlatıldı

Derin Futbol'daki sözler gündem olmuştu! İnceleme başlatıldı

Kazançları çok konuşuluyordu! Vergide yeni dönem

Kazançları çok konuşuluyordu! Vergide yeni dönem

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.