İbrahim Tatlıses ünlü şarkıcı Dua Lipa'yı yanlış anladı! "Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim" notuyla paylaştı

Ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın sırtına yapılan fotoşopda türkücü İbrahim Tatlıses'in görseli ve türkçe yazıların bulunduğu dövme yer alıyordu. Bu görseli gerçek sanan İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

DUA LİPA'YI YANLIŞ ANLADI

Ülkemizin sevilen türkücülerinden biri olan İbrahim Tatlıses, Dünyaca ünlü genç şarkıcı Dua Lipa'nın fotoşoplu görselini gerçek sandı.

Dua Lipa'nın sırtına fotoşopla yapılan dövmede İbrahim Tatlıses'in resmi ve şarkı sözleri yer alıyordu.

Bu görseli gerçek sanan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında "Güzel ve cesur kızımıza teşekkür ederim" notuyla paylaştı.

ŞARKILARININ BİRLEŞİMİ ÇOK DİNLENMİŞTİ

İbrahim Tatlıses'in 'Dom Dom Kurşunu' ile Dua Lipa'nın 'Blow Your Mind'ı bir araya geldi.

Emrah Karaduman tarafından hazırlanan ve 'Ibolipa' ismiyle yayınlanan o mashup oldukça fazla ilgi gördü.



