İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız yeniden mi evleniyor?

Show TV'de ekranlara gelen Seda Sayan'la programına özel açıklamalarda bulunan İbrahim Tatlıses, eski eşi Ayşegül Yıldız'a seslendi ve evlenme teklifinde bulundu.

Ayşegül Yıldız'ın bu teklife ne diyeceği merak konusu oldu.

İŞTE İBRAHİM TATLISES'İN AÇIKLAMALARI:

''Ben artık İzmirliyim. Ben İzmir'i sevdim o da beni sevdi. Trilyon verseler İstanbul'a dönmem. Küstüm oraya, beni küstürdüler. Beni vurdular, beni vurana beddua etmedim. Demek ki yaradan bana böyle bir ceza verdi. İsyan da etmem şikayet de etmem. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Şarkı söylemeyi özlüyorum. Sesim paslanmış vaziyette... Şarkı söylemek için Allah'a dua ediyorum.

Evlenmeyi düşünüyorum. Elif'in annesi Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifim olacak. Ayşegül Yıldız'a aşık değilim ama evlenmek istiyorum. Kendisine bu teklifimi daha önce sunmadım. Televizyon ekranlarından ona teklif ediyorum.''

EVLİLİKLERİ İKİ YIL SÜRDÜ

İbrahim Tatlıses, uzun süre birliktelik yaşadığı Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, evliliklerinin ikinci yılında kızları Elif Ada'yı kucağına almıştı. Tatlıses ile Yıldız, 2013 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

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