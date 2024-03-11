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  4. İbrahim Üzülmez'den Mert Hakan Yandaş'a zehir zemberek sözler! ''Ahlaki değil, Trabzon'da da aynısını yapsana...''

İbrahim Üzülmez'den Mert Hakan Yandaş'a zehir zemberek sözler! ''Ahlaki değil, Trabzon'da da aynısını yapsana...''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.03.2024 14:51
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Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Pendikspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1’lik skorla mağlup etti. Hakem kararlarının tartışıldığı mücadelede kırmızı kart gören Pendikspor teknik direktörü İbrahim Üzülmez, maçtan bir gün sonra açıklamalarda bulundu.

İbrahim Üzülmez'den Mert Hakan Yandaş'a zehir zemberek sözler! ''Ahlaki değil, Trabzon'da da aynısını yapsana...''

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş'a yüklendi.

"AHLAKİ DEĞİL"

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"Taraftara böyle şirin gözükülmez! Gelip benim önümde kulübemde böyle bir şey yapması etik değil, ahlaki değil."

"HAKEM MERT HAKAN'A GÖZ YUMUYOR"

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Dünden beri yapılan bu algıyı Pendikspor Teknik Direktörü olarak kabul etmiyorum. Benim oyuncularım Kadıköy'de terinin son damlasına kadar mücadele etti, hepsine teşekkür ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Maç sonunda İsmail hocanın da hakem üzerinden yaptığı açıklamalara anlam veremiyorum. Benim şu anda 4 tane ilk 11 oyuncum MR için hastanede. Haftaya oynayacağım İstanbulspor maçında Ndiaye'nin Murat Akça'nın Gökcan'ın oynamama ihtimali var. Sanki Kadıköy'e yatmaya gelmişiz, hakem bizi desteklemiş gibi bir algı yapılıyor. Bunu kabul etmeyeceğim. Dzeko'nun kaşı açılıyor, 6 dakika saha içinde tedavi yapılıyor. Hakem dışarı alsa 10 kişi oynamak zorunda kalacaklar. Hakem buna izin vermiyor. Mert Hakan'ın yaptıklarına, söylediklerine bütün maç göz yumuyor. Welinton'un atılması asla doğru değil. 10 kişi bırakılıyoruz."

"HADİ AYNI ŞEYİ TRABZON'DA DA YAP"

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"Hadi haftaya aynı şeyi Trabzon kulübesine yapsın, hadi haftaya hakeme Trabzon'da buradan çıkamazsın desin ben de onu tebrik edeyim."

"PENDİKSPOR LİGDE KALACAK"

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"Pendikspor dün gece bu ligde kalacağını oyunuyla da ortaya koyduğu karakterle de göstermiştir. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve onların arkasındayım."

(Fanatik)

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