İbrahim Üzülmez: Oynadığımız futbol takdir topluyor

Mehmet Cengiz Tesislerinde yapılan antrenman öncesi Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, açıklamalarda bulundu. Futbolda sonucun çok önemli olduğunu ifade eden Üzülmez, "Oynadığımız iki maça bakıldığında taraflı tarafsız herkesin takdirini alan bir Rizespor sahada vardı. Ama tecrübesizliğimiz yüzünden 2 haftada 1 puan alabildik. İki maçta da üreten, yardımlaşan, mücadele eden bir takım sahadaydı. Ama bireysel hatalardan dolayı maçları kazanamadık. Bu da tecrübe eksikliğinden kaynaklandı. Kasımpaşa maçında 7 Akhisar maçında 6, TFF 1’inci Lig’den gelen oyuncu ile sahaya çıktık. Buna rağmen kimle konuşursam konuşayım oyunumuzu takdir ediliyor. Ama taraftarımız hemen 3,6,9 puan almamızı istiyor. Bu işler bu kadar kolay olmuyor. 2-0’dan maç kaybedince kimseye bir şey anlatamıyorsun ama o bireysel hatalar ve tecrübe eksikliğinden kaynaklanan durumlarda elinizden bir şey gelmiyor.” ifadelerini kullandı.

"BU CAMİAYI GÜZEL YERLERE GETİRECEĞİZ"

Kimsenin Çaykur Rizespor’dan ligin bu iki haftasında bu şekilde mücadele edeceğini beklemediğini vurgulayan Üzülmez, “İki haftada insanlarımızın karamsar olmasını anlayamıyorum. İbrahim Üzülmez bu işi kaldıramaz, söylemlerine katılmıyorum. İbrahim bu işi daha önce kaldırdı, şimdide kaldırır. Takımınıza destek olun, bu futbolumuza destek olun. Takımı ileriye taşıyacak olumlu işlere destek olun. Saha içindeki eleştiriye sonuna kadar katılıyorum ama saha dışındakine art niyete hiçbir zaman katılmıyorum. Çaykur Rizespor takımı doğru yoldadır. Sonuç ne olur Allah bilir. Şu ana kadar oynadığımız futbolu herkes takdir ettiği ortadadır. Bazı hataları minimize edersek daha güzel sonuçlar alacağız. Ben futbolcularıma sonuna kadar inanıyorum, güveniyorum. İnanıyorum ki, Erzurum maçındaki galibiyet ile çıkışımız başlayacak. Bu camiayı güzel yerlere getireceğiz" şeklinde konuştu.

"EKSİKLERİMİZ VAR"

Takımda iki mevkide eksiklerin olduğuna değinen Üzülmez, şunları söyledi: “Transfer devam ediyor. Transfer çalışmalarımızda sürüyor. Eksiklerimiz var. Takıma geç katılan oyuncular henüz tam hazır değil. Bu hafta Fink’i takıma kattık güzel bir futbol sergiledi. Onunla beraber diğer oyuncularımızda görev alacaktır. Biri beş biri 25 biri 35 maç oynar. Bu oyuncuya görev verdiğimizde göstereceği performansla alakalıdır. Eksiklerimiz var bunu yönetimde kabul ediyor. Ama transfer kolay iş değil. Kaliteli oyuncu almak çok rahat olmuyor. Oyuna girip oyunu değiştirecek isimlere ihtiyaç var.”

FİNK: "BEŞ PUAN KAYBETTİK"

Akhisar maçında iyi bir oyun sergilediklerini ifade eden Çaykur Rizesporlu kanat oyuncusu Matic Fink, “İyi oyunumuzu galibiyetle süsleyemedik. İki haftaya bakınca beş puan kaybettik diye bakıyoruz. Erzurum maçını kazanıp iyi bir ivme yakalamak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İyi olan formayı alıp sahaya çıkıyor.” dedi.

