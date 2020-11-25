İbrahim Yiğit: İyi mücadele ettik

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakasında Sivas Belediyespor deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’ye 4-0 mağlup oldu.

Maçın ardından Sivas Belediyespor Teknik Direktörü İbrahim Yiğit basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik direktör tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak sözlerine başlarken, "Özer hocamızla beraber Bodrumspor maçından sonra güzel hazırlandık. Genç dinamik ve mütevazi bir kadromuz var. İyi mücadele ettik. Fenerbahçe’ye de şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" diye konuştu.



