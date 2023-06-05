Ibrahimovic futbolu bıraktı, veda töreni olay oldu! "Bu sizin için yılın anı! Beni izleyebiliyorsunuz!"

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen 41 yaşındaki İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic sezonun 38'inci ve son haftasında Hellas Verona'yı San Siro'da ağırladığı ve 3-1 yendiği maçın ardından aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Maç öncesi kırmızı-siyahlı taraftarların özel koreografi şov yaptığı Ibrahimovic için özel bir tören düzenlendi. Maçın ardından takım arkadaşları, teknik heyet ve taraftarların alkışları arasında saha ortasına geldi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Efsane golcü, bu anlarda gözyaşlarına hakim olamazken aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

"VEDA ZAMANI GELDİ"

Ibrahimovic, "Burada birçok anım ve birçok duygu dolu anlarım var. Her zaman Milan taraftarı olacağım. Milan'a değil ama futbola veda etme zamanı geldi." demesinin ardından Milan taraftarları, takım arkadaşları ve teknik heyet, golcü oyuncuyu uzun süre ayakta alkışladı.

"SİZİN İÇİN YILIN ANI"

Öte yandan Zlatan Ibrahimovic, Milan taraftarına veda ederken ilginç de bir olay yaşandı. 41 yaşındaki oyuncu kendisini ıslıklayan Hellas Verona taraftarlarına yönelik olarak "Islıklayın, ıslıklayın! Bu sizin için yılın anı! Beni izleyebiliyorsunuz!" ifadelerini kullandı. Bu anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

FORMA HEDİYE EDİLDİ

Ibrahimovic'e 11 numaralı ve takım arkadaşlarının imzaladığı forma hediye edildi. Milan'da ilki 2010-2012 dönemi, ikincisi de 2020-2023 arasında olmak üzere iki farklı dönemde forma giyen Ibrahimovic, kırmızı siyahlıların 2010-11 ve 2021-2022 sezonlarında kazandığı son iki lig şampiyonluğunda attığı gollerle önemli rol oynamıştı.

988 MAÇ 573 GOL

Milan formasıyla toplamda 163 maça çıkan ve 93 gol atan Ibrahimovic, sakatlıklar sebebiyle bu sezon sadece 4 maça çıkabilmiş ve 1 gol atabilmişti. brahimoviç, profesyonel futbolculuk kariyerinde 988 maçta 573 gole imzasını koyarken, pek çok kez de yılın futbolcusu ödülünü kazandı.

Kariyerinde sırasıyla Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint Germain, Manchester United, LA Galaxy ve tekrar Milan forması giyen Ibrahimovic pek çok şampiyonluk ve kupa sevinci yaşadı.

KUPALARLA DOLU BİR KARİYER

Ibrahimovic'in kariyerinde; 5 İtalya Serie A, 4 Fransa Ligue 1, 2 Hollanda Ligi, 1 İspanya La Liga, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 Avrupa Süper Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluklarının yanı sıra 2 Fransa Kupası, 1 Hollanda Kupası, 3 İtalya Süper Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası gibi önemli başarılar bulunuyor.



