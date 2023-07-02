Ibrahimovic'in durumu arap saçına döndü! Sörloth Milan'a giderse, Adana Demirspor harekete geçecek

Geçtiğimiz aylarda aktif futbolculuk kariyerini İtalyan devi Milan'da noktalayan dünyaca ünlü yıldız oyuncu Ibrahimovic'ten boşalan forvet mevkii için arayışlarını sürdüren Ibrahimovic'in yerini doldurabilmek için çok tanıdık bir isim gündeme geldi.

IBRA YERİNE SÖRLOTH

İddiaya göre, Milan teknik direktörü Stefano Pioli, eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un oyununu beğendiğini yönetime iletirken, Norveçli oyuncuya teklif yapılmasını talep etti.

FUTBOLA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Şu sıralar bir reklam filmi çekimi için İtalya'nın Bergamo kentinde bulunan Zlatan Ibrahimovic yaptığı açıklamalarla kafa karıştırırken, "Şimdi biraz zaman istiyorum, bakalım ne olacak. Sadece 3 hafta oldu. Belki bir ay içinde Milan ile eğitim kampında olacağım." ifadelerini kullanırken yıldız oyuncunun bu sözleri dönüş sinyali olarak yorumlandı.

ADANA DEMİRSPOR TEKLİF YAPABİLİR

Öte yandan bu gelişmenin ardından daha önce Adana Demirspor'un ilgilendiği Zlatan Ibrahimovic için Başkan Murat Sancak tekrar bir teklif yapabilir. Milan'ın Sörloth'u alması durumunda bu ihtimalin tekrar gündeme gelmesi bekleniyor.



