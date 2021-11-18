Ibrahimovic Milan ile sözleşme uzatıyor

Zlatan Ibrahimovic, Milan ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Milan ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Ibrahimovic, Milan'da olmaktan mutluyken, kulübün de oyuncunun yıllık 7 milyon euroyu bulan maaşına rağmen bu birlikteliğin devam etmesi taraftarı olduğu yazıldı.

Kasım-Aralık 2022'de Katar'da yapılacak olan 2022 Dünya Kupası'nda İsveç ile forma giymek isteyen Ibrahimovic'in düzenli forma giymeye devam etme talebi bulunuyor.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde playoff hakkı kazanan İsveç, Türkiye A Milli Futbol Takımımızın da muhtemel rakipleri arasında. Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında İsveç'in yani sıra Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya ve Galler bulunuyor. Dünya Kupası play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek.

8 3 2 Bu sezon Milan forması ile 8 maça çıkan Ibrahimovic, 3 gol atıp 2 de asist yaptı. İsveçli hücumcu kulübü ile olan sözleşmesini Haziran 2023'e kadar uzatması halinde kontratının sonunda 42 yaşında olacak.

