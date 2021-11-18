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Ibrahimovic Milan ile sözleşme uzatıyor

18.11.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, İtalyan basınında yer alan haberlere göre kulübü ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

Ibrahimovic Milan ile sözleşme uzatıyor
Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic

İSÇ İsveç
Yaş: 40 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
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Zlatan Ibrahimovic, Milan ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Milan ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Ibrahimovic, Milan'da olmaktan mutluyken, kulübün de oyuncunun yıllık 7 milyon euroyu bulan maaşına rağmen bu birlikteliğin devam etmesi taraftarı olduğu yazıldı.

Kasım-Aralık 2022'de Katar'da yapılacak olan 2022 Dünya Kupası'nda İsveç ile forma giymek isteyen Ibrahimovic'in düzenli forma giymeye devam etme talebi bulunuyor.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde playoff hakkı kazanan İsveç, Türkiye A Milli Futbol Takımımızın da muhtemel rakipleri arasında. Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında İsveç'in yani sıra Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya ve Galler bulunuyor. Dünya Kupası play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek.

8 3 2 Bu sezon Milan forması ile 8 maça çıkan Ibrahimovic, 3 gol atıp 2 de asist yaptı. İsveçli hücumcu kulübü ile olan sözleşmesini Haziran 2023'e kadar uzatması halinde kontratının sonunda 42 yaşında olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Milan
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